L’armée russe neutralise 13 drones, 11 près de la Crimée et deux se dirigeant vers Moscou

Le maire de Moscou a rapporté, tôt ce 10 août, que deux drones ukrainiens avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale russe. L'armée a indiqué que 11 appareils avaient aussi été neutralisés vers la Crimée.

La Russie a affirmé ce 10 juillet avoir abattu 13 drones ukrainiens, 11 près de la Crimée et deux qui se dirigeaient vers Moscou, à un moment où les territoires contrôlés par la Russie sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes.

«Vers 4h du matin, la défense aérienne a abattu deux drones de frappe» se dirigeant vers Moscou, a publié sur Telegram ce 10 août le maire de la capitale, Sergueï Sobianine.

«Deux UAV (drones) volant en direction de la ville de Moscou ont été détruits par les systèmes de défense antiaérienne», a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, dénonçant de «nouvelles tentatives terroristes du régime de Kiev».

Un des engins qui ciblaient la capitale a été abattu par la défense aérienne russe dans la région de Kalouga, sur le chemin entre l’Ukraine et Moscou, et son chef-lieu situé à 200 km de la capitale. Le second drone a chuté dans le district d'Odintsovsky, dans la région de Moscou, a rapporté l’armée russe.

En Crimée, c’est «près de la ville de Sébastopol» que «deux drones ont été touchés par les dispositifs de la défense antiaérienne». «Neuf autres ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés dans la mer Noire avant d'atteindre la cible», a ajouté le ministère de la Défense.

Les tentatives d’attaques sur le sol russe s’expliqueraient, selon les propos d’un haut responsable militaire étasunien rapportés par CNN ce 8 août, par le manque de progrès sur le terrain qui pousserait les forces ukrainiennes à frapper plus souvent le territoire russe «pour essayer de montrer la vulnérabilité de la Russie».

Le 9 août, deux drones ont été abattus dans la région de Kalouga, près de la ville de Domodedovo. Les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées ces dernières semaines en territoire russe, visant souvent Moscou et la péninsule annexée de Crimée, alors que la contre-offensive ukrainienne patine sur le front depuis la fin du printemps.