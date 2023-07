Conflit en Ukraine : des Bulgares défilent en faveur de la neutralité de leur pays

Des centaines de Bulgares ont défilé le 9 juillet à Sofia en faveur de la neutralité de leur pays dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine.

Manifestation pacifiste à Sofia le 9 juillet.

Des centaines de manifestants ont défilé le 9 juillet à Sofia afin d'exprimer leur inquiétude quant à l'implication possible de la Bulgarie dans le conflit, appelant le gouvernement à s'abstenir de fournir des armes lourdes et des troupes à l'Ukraine.

«Des centaines de soldats ukrainiens sont envoyés, au Donbass et dans la région de Zaporojié, dépourvus des armes et de l'entraînement nécessaires. Ils sont juste envoyés à la mort : est-ce cela que vous voulez pour nos garçons ?», a lancé à la foule l'activiste bulgare Christo Lavchiev.

Des pancartes où était écrit «Pas de bases ni de troupes américaines en Bulgarie» étaient visibles dans le cortège. D'autres exigeaient la démission immédiate du ministre de la Défense Todor Togarev et de tout le gouvernement.

Les manifestants ont également critiqué les projets de vente à l'Ukraine d'équipements nucléaires russes initialement destinés à un projet national.

Un pouvoir et une opinion publique divisés

Ces protestations surviennent trois jours après la visite à Sofia du président ukrainien. En amont du sommet de l'OTAN prévu les 11 et 12 juillet à Vilnius, Volodymyr Zelensky est venu chercher le 7 juillet en Bulgarie un appui pour soutenir son adhésion à l'OTAN et obtenir davantage de livraisons d'armes. A l'issue d'une première rencontre, le nouveau Premier ministre bulgare, Nikolaï Denkov, a demandé le retrait des troupes russes du territoire ukrainien et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.

Le président bulgare s'est en revanche montré plus réservé, refusant l'envoi d'armes et privilégiant les négociations : «Ce conflit n’a pas de solution militaire», a déclaré Rumen Radev. «Je n’accepte pas d’approvisionnement en munitions, surtout depuis les réserves de l’armée bulgare», a-t-il déclaré. «En ce moment, nous entendons le mot "victoire, victoire, victoire". Je comprends que pour un pays en guerre, c'est le mot le plus important. Mais nous aimerions aussi entendre davantage le mot "paix"», a-t-il ajouté.

Bien que Sofia affiche une position neutre face au conflit ukrainien, l’ancien Premier ministre pro-occidental Kiril Petkov aurait selon le Welt officieusement fourni à l’Ukraine une aide militaire dans les premiers mois du conflit.

La Bulgarie traverse une crise politique profonde. A l'issue d'un scrutin législatif tenu début avril – le cinquième en deux ans –, un gouvernement de coalition pro-occidental a été élu. Plusieurs manifestations ont été organisées depuis le printemps pour réclamer la neutralité du pays.