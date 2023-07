Xi Jinping : «Les pays de l'OCS doivent respecter les intérêts fondamentaux de chacun»

Lors de son allocution au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président chinois a appelé ses partenaires à intensifier le dialogue entre eux et à mettre en place les instruments de la souveraineté économique de l'organisation.

Xi Jinping plaide pour le respect mutuel des intérêts de chacun au sein de l'OCS

A l'invitation du Premier ministre indien, Narendra Modi, le président chinois Xi Jinping a participé par liaison vidéo depuis Pékin à la 23e réunion du Conseil des chefs d'Etat de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), accueilli pour cette édition par l'Inde.

Une opposition catégorique aux «ingérences étrangères»

Lors de son allocution, Xi a exhorté ses partenaires à «privilégier la coopération et non la concurrence et à respecter les intérêts et préoccupations fondamentaux de chacun». Un principe d'égalité qui s'accompagne selon lui d'une opposition «catégorique» à «toute tentative d'ingérence étrangère et d'incitation à des révolutions de couleur pour quelque motif que ce soit».

Sur le plan économique, le dirigeant chinois a appelé à «augmenter la part des règlements en monnaies nationales dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai» [...] et à «renforcer la coopération pour une monnaie numérique souveraine, travailler à la mise en œuvre d'une banque de développement de l'Organisation de coopération de Shanghai».

L'OCS, pilotée par Moscou et Pékin, a vocation à créer des synergies sur le plan sécuritaire et géopolitique.

L'Iran a rejoint ce 4 juillet la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l’Inde et le Pakistan dans l'organisation régionale. La Mongolie, la Biélorussie et l’Afghanistan en sont membres observateurs.