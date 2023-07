Situation explosive en Cisjordanie après le raid israélien qui a fait dix morts à Jénine (VIDEOS)

Le raid israélien a Jénine a fait dix morts et 100 blessés côté palestinien. Face à la violence de cette opération, la Ligue arabe se réunit en urgence. En représailles, un Palestinien a foncé dans la foule à Tel Aviv, faisant dix blessés.

Sommes-nous à la veille d'une troisième intifada ? En deux jours d'opérations à Jénine, au nord de la Cisjordanie, le raid israélien a fait plus de dix morts palestiniens et une centaine de blessés.

Raid israélien à Jénine

Pour cette opération, Tsahal a dépêché des centaines de soldats, des véhicules blindés ainsi que des drones pour survoler la zone et cibler certaines localités. Des vidéos circulant sur internet montrent également des bulldozers israéliens en train de raser les trottoirs. Une manœuvre destinée, selon des sources israéliennes, à neutraliser d’éventuels engins explosifs improvisés.

Les combats d'une rare violence ont provoqué la fuite d'environ 3 000 habitants du camp, où vivent quelque 18 000 Palestiniens, selon le gouverneur adjoint de Jénine, Kamal Abou al-Roub.

Washington défend Israël

L'armée israélienne a précisé avoir notamment «neutralisé» un puit souterrain utilisé pour stocker des explosifs. «De plus, les soldats ont localisé et démantelé deux salles opérationnelles appartenant à des organisations terroristes de la zone», a affirmé Tsahal dans un communiqué. Le Hamas et le Jihad islamique, les deux mouvements armés gazaouis, sont également présents dans cette ville de Cisjordanie.

Violences à Jénine

«Nos forces sont entrées dans le nid de terroristes à Jénine […], elles sont en train de détruire des centres de commandement et de s'emparer d'une quantité d'armes considérable», a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dans un communiqué.

Face à cet engrenage sans précédent, la Ligue arabe s’est réunie en urgence ce 4 juillet. L'Egypte, la Jordanie et les Emirats arabes unis, des pays qui ont des relations avec l'Etat hébreu, ont condamné la violence de la répression. Beyrouth a appelé «la communauté internationale, une fois de plus, à assumer sa responsabilité en faisant pression sur l'agresseur, afin d'éviter une escalade et de protéger la paix et la sécurité internationales et régionales». De son côté, le Hezbollah dénonce «la nouvelle agression sioniste».

«Nous soutenons la sécurité d'Israël et son droit de défendre son peuple contre le Hamas, le Jihad islamique palestinien et d'autres groupes terroristes», a pour sa part brièvement commenté la Maison Blanche.

Ce 4 juillet, en représailles au raid de Jénine, un Palestinien a foncé avec sa voiture sur une foule à Tel Aviv, blessant dix personnes. L'individu a été abattu par les forces de l'ordre dans les rues de la ville israélienne.