Après avoir hésité, Netanyahou tranche et ne livrera pas le Dôme de fer à Kiev

Alors qu'Israël est critiqué par Kiev pour son manque de soutien militaire, Benjamin Netanyahou s'est justifié en affirmant que les armes israéliennes pourraient être saisies par l'Iran et ainsi utilisées contre l'Etat hébreu.

«Si ce système tombait entre les mains de l'Iran, alors des millions d'Israéliens seraient laissés sans défense et en péril», a déclaré Benjamin Netanyahou, faisant référence au Dôme de fer dans une interview accordée au journaliste américain Dov Lieber du Wall Street Journal (WSJ) et publiée ce 29 juin.

Le Premier ministre israélien a ainsi tranché : en février dernier, celui-ci déclarait à LCI «réfléchir actuellement» à livrer cette technologie à Kiev.

Mais les relations semblent se tendre avec l'Ukraine. Le 27 juin, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur ukrainien afin de lui demander une «clarification», son ambassade ayant accusé le gouvernement israélien de prendre position pour la Russie.

Le Dôme de fer est un système de défense aérienne mobile israélien, qui se trouve en tête de liste des demandes ukrainiennes auprès de l'Etat hébreu. Il a été conçu pour intercepter des roquettes et obus de courte portée. Déployé en 2010, il a été créé afin de faire face aux attaques de roquettes lancées depuis la bande de Gaza et le Liban en direction des villes israéliennes.

Ce Dôme est notamment une réponse au conflit de 2006 contre le Hezbollah ou le territoire israélien avait été visé par des milliers de roquettes Katioucha. En effet, le Premier ministre israélien a stipulé que le Dôme de fer permettait d'abattre 95% des projectiles.

Israël ne s'opposera pas à l'Iran via l'Ukraine

Lors de l'interview au WSJ, Benjamin Netanyahou est également revenu sur le renforcement des relations irano-russes qu'il juge «inquiétant». Depuis le début du conflit en Ukraine, Téhéran prend fait et cause pour le Kremlin, critiquant les provocations de l'OTAN et des Etats-Unis. En fournissant le Dôme de fer à Kiev, Israël se serait opposé à l'Iran sur un autre front. Mais Moscou et Israël entretiennent de bonnes relations et coopèrent officieusement sur le dossier syrien, Netanyahou a donc revu sa copie.

Enfin, le chef du Likoud est de surcroît revenu sur les relations tendues avec l'administration Biden. Les autorités américaines et israéliennes s'opposent notamment sur le transfert à l'Ukraine de deux batteries du Dôme de fer dont les Etats-Unis disposent. Transfert auquel s'oppose l'Etat hébreu.

Israël a adopté une position prudente depuis février 2022, s'opposant à l'intervention russe, mais tentant de rester neutre dans le conflit. Le pays a envoyé de l'aide humanitaire à l'Ukraine, mais s'est jusqu’à présent abstenu de lui fournir des armes.