Forum de l’innovation : Vladimir Poutine plaide pour le Made in Russia

Lors du forum intitulé «Des idées fortes pour un temps nouveau», dédié à l’innovation, Vladimir Poutine a salué le dynamisme de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Russie. Un dynamisme dopé, selon lui, par le départ des entreprises occidentales.

Les entreprises étrangères en Russie bénéficiaient de subventions, a dénoncé Poutine

«En raison des sanctions et du départ d’entreprises étrangères de Russie, le monde ne s’est pas écroulé, au contraire, cela a été l’occasion pour beaucoup d’entreprises russes d’occuper les niches qui ont été délaissées sur le marché ainsi qu’à l’export» a déclaré ce 29 juin Vladimir Poutine.

Depuis la tribune du forum de l'Agence pour les initiatives stratégiques (ASI) «Des idées fortes pour un temps nouveau», le président russe a salué les résultats de l’économie du pays. «Au cours des cinq premiers mois de l’année, il y a eu plus de 43 000 demandes de marques de produits», soit une hausse de 35% par rapport à 2022, précise-t-il lors de ce forum dédié à l’innovation.

L'outil de production russe en plein essor

«Il y a de quoi être fier des produits qui sont fabriqués en Russie», affirme le chef d’Etat qui évoque le «Make in India», programme emblématique du gouvernement de Narendra Modi visant à inciter à produire en Inde. «Depuis longtemps, les grandes entreprises étrangères ont chassé nos produits», a-t-il également déclaré.

« Il faut être fier des produits fabriqués en Russie »

«En ce qui concerne l’industrie de transformation, on a une augmentation de 12,8%. C’est génial», insiste le locataire du Kremlin. «Ce n’est pas seulement dû à l’industrie de défense. Nous avons des activités industrielles mixtes et on a un taux de chômage et une inflation qui sont les plus bas de notre époque. C’est un bon résultat», ajoute-t-il.

La santé économique russe déjoue bon nombre de pronostics occidentaux. Mi-avril, à l'occasion des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du FMI à Washington, l’institution financière internationale avait revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l’économie russe, anticipant 0,7% en 2023. Soit une croissance du même ordre que celle au sein de l’Union européenne (0,8%), malgré la pluie de sanctions occidentales visant la Russie.