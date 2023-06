Lavrov : «La Russie et la Chine offrent une alternative à la domination mondiale de l'Occident»

Le 26 juin à l'occasion de la 8e conférence internationale consacrée à la coopération sino-russe, Sergueï Lavrov a rappelé l'importance capitale de ce partenariat stratégique pour la Russie dans un contexte international en pleine mutation.

Allocution de Sergueï Lavrov

Moscou et Pékin «contribuent à la formation des conditions d'un ordre mondial multipolaire», a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Les deux alliés offrent «une alternative constructive à la politique de l'Occident» a-t-il ajouté, «en prenant en compte les intérêts de tous les États, l'identité culturelle et civilisationnelle de tous les peuples».

Cette allocution du chef de la diplomatie russe a été diffusée le 26 juin, à l'occasion de la huitième conférence internationale «Russie et Chine : la coopération à une nouvelle ère». Cet événement, qui se tenait à Pékin, était organisé conjointement par le Conseil russe des relations internationales (RIAC), un think tank rattaché au ministère russe des Affaires étrangères, et par l'Académie chinoise des sciences sociales.

Lavrov plaide pour un ordre international «plus stable et plus juste»

«Depuis longtemps, l'Occident ignore volontairement les intérêts vitaux de la Russie dans les espaces européen et eurasiatique et crée des menaces à [leur]s traditions et [leur] culture», a déclaré le diplomate, estimant que le partenariat sino-russe «contribuera[it] de manière visible à la mise en place des fondements d'un ordre international plus stable et plus juste sans subir aucune hégémonie ni pratiques néocoloniales».

Pour Sergueï Lavrov, les orientations politiques russes et chinoises sont considérées par les élites occidentales comme des obstacles au «maintien de leur domination mondiale, fondée sur un diktat politico-militaire, et des monopoles économiques et technologiques». Le ministre a notamment mis en avant la politique «d'États véritablement souverains menant une politique étrangère indépendante» des deux pays et souligné qu'ils étaient actuellement confrontés à la «pression» de l'Occident, emmené par les Etats-Unis.

Le partenariat sino-russe : une «priorité absolue» pour la Russie

Le partenariat sino-russe s'est considérablement renforcé ces derniers temps, notamment après la visite en mars à Moscou du président chinois Xi Jinping. Un point qu’a souligné Serguei Lavrov en rappelant que le développement «d'un partenariat global et d'une interaction stratégique» avec son voisin chinois demeurait «l'une des priorités absolues» de la diplomatie russe.

Soulignant une hausse d'un tiers de leurs échanges commerciaux en 2022, le ministre s'est dit confiant dans la perspective de franchir dès cette année le cap des 200 milliards de dollars annuels. Un objectif, pour leur commerce bilatéral, que Pékin et Moscou s'étaient fixé pour 2024.