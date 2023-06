L'armée russe diffuse une vidéo de la capture d'un tank Leopard et de blindés Bradley

Sur des images prises avec un téléphone portable dans la région de Zaporojié, plusieurs soldats russes inspectent des blindés neutralisés.

Le ministère russe de la Défense publie des images des chars occidentaux dans la région de Zaporojié

«Maintenant, ce sont nos trophées» : le ministère russe de la Défense a diffusé sur Telegram une vidéo, enregistrée avec un téléphone portable, de blindés occidentaux fournis à Kiev, et abandonnés à la suite d'une bataille dans la région de Zaporojié, où d'intenses combats ont lieu depuis une semaine.

C'est la première fois qu'une véritable capture est annoncée. Précédemment, la Défense russe avait revendiqué la neutralisation de plusieurs chars Leopard et Bradley, et en avait diffusé des images.

«Les militaires des subdivisions du groupe Vostok inspectent les chars ennemis et les véhicules de combat d'infanterie capturés au combat», a déclaré l'armée russe. Sur les images, on peut voir un Leopard 2 allemand et des blindés Bradley de fabrication américaine. Les moteurs de certains blindés sont en marche, «ce qui indique que la bataille a été de courte durée et que les équipages ukrainiens ont fui», a commenté la Défense russe.

«L'armée ukrainienne a besoin de toute urgence de beaucoup plus de chars de combat occidentaux, de véhicules de combat d'infanterie et d'autres véhicules blindés», a par ailleurs déclaré au Tagesspiegel, dans une interview publiée le 11 juin, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Melnyk. Un timing qui interpelle, alors que les images de destruction sur le front de blindés fournis par Berlin et Washington ont été diffusées ces derniers jours.

© RT en français La contre-offensive ukrainienne suit plusieurs axes.

Forte d'armements occidentaux et après des mois de préparation, l'Ukraine a lancé début juin sa contre-offensive. Vladimir Poutine a affirmé, le 9 juin, que ses forces repoussaient les attaques adverses, mais deux jours plus tard, Kiev a revendiqué la prise de plusieurs villages. L'armée russe, quant à elle, affirme infliger de très lourdes pertes aux Ukrainiens.