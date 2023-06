Jeux d'influence sur la planète foot : avec Benzema, l'Arabie saoudite passe à l'offensive

Plus qu'une opération sportive, la signature de Karim Benzema dans le club saoudien d'Al-Ittihad fait partie de la stratégie de Riyad pour gagner en influence. L'Arabie saoudite s'est déjà positionnée pour obtenir la Coupe du monde 2030.

Riyad est prêt à casser la tirelire pour ses ambitions. Cristiano Ronaldo et maintenant Karim Benzema : l'Arabie saoudite n'en finit plus de révolutionner le mercato du ballon rond. A coup de milliards, le royaume saoudien prend l'exemple de ses voisins émirati et qatari qui avaient déjà fait du football un levier de leur influence planétaire.

C'est désormais officiel : le Ballon d'or 2022 va bel et bien rejoindre le club saoudien d’Al-Ittihad. Après avoir fait la joie et le bonheur des supporters merengue pendant 14 saisons, Karim Benzema évoluera pour les trois prochaines années dans un nouveau championnat. Agé de 35 ans, le natif de Bron, dans la banlieue lyonnaise, a signé un contrat de 200 millions de dollars par an, soit dix fois plus que son ancien salaire au Real Madrid.

Messi prochainement en Arabie saoudite avec un salaire de 400 millions de dollars ?

Pour s'offrir les joueurs les plus adulés de la planète, l'Arabie saoudite peut compter sur son fonds souverain, le FIS. Le 30 décembre dernier, le royaume wahhabite avait déjà réalisé le grand coup du mercato hivernal en faisant signer dans le club d'Al Nasr le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo. Plus qu'un pari sportif, l'arrivée du Portugais propulsait le pays dans une autre sphère.

Aujourd'hui, l'Arabie saoudite s'intéresse également de près à Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG. Le champion du monde argentin pourrait signer au club d'Al-Hilal pour un contrat de... 400 millions de dollars par an. Le royaume saoudien a également en ligne de mire le Croate Luka Modric, l'ancien gardien de l'équipe de France Hugo Lloris, les Espagnols Sergio Ramos, Jordi Alba et Sergio Busquets, l'Argentin Angel Di Maria ou encore le Brésilien Roberto Firmino.

Le foot, levier géopolitique pour Mohammed ben Salmane

Cette lubie pour le ballon rond est surtout l'ambition d'une personne : Mohammed ben Salmane. L'homme fort du royaume saoudien veut redorer l'image de son pays en investissant dans le sport. Depuis maintenant plusieurs années, l'Arabie saoudite accueille des grands événements sportifs, notamment un Grand Prix de Formule 1, de grands combats de boxe et a même sa propre ligue de golf, la LIV. Le pays sera également hôte des Jeux olympiques asiatiques d'hiver.

En signant Ronaldo et Benzema et peut-être prochainement Messi, Riyad mise avant tout sur la communication. Il s'agit de faire connaître aux yeux de monde entier ce qu'est l'Arabie saoudite et de casser l'image d'un territoire rentier, rétrograde et fermé. Ces icônes du ballon rond participent de fait à redorer la réputation du pays en devenant ni plus ni moins que de nouveaux ambassadeurs. D'ailleurs, Lionel Messi est déjà l'émissaire de l'Arabie saoudite pour le tourisme depuis 2022. Le pays entend devenir une destination de luxe après avoir ouvert officiellement son territoire aux touristes étrangers en 2019.

Cette politique s'inscrit pleinement dans le projet Vision 2030 en diversifiant l'économie saoudienne. Depuis l'arrivée de Mohammed ben Salmane dans les instances du pouvoir en 2015, le pays n'a de cesse d'investir à tour de bras dans des entreprises cotées en bourse, dans divers projets culturels et également sportifs.

Dans les pas du Qatar

Avec cet appétit insatiable dans le soft power du ballon rond, l'Arabie saoudite cherche surtout à marcher sur les plates-bandes des Emirats arabes unis et surtout du Qatar. En effet, bien avant Riyad, Abou Dhabi et Doha avaient misé sur l'univers du football pour gagner en influence. Il faut ainsi remonter à 2008, date à laquelle les Emirats arabes unis achètent Manchester City pour 360 millions de dollars. Quatre ans plus tard, l'émirat qatari s'offre 70% du club du Paris Saint-Germain pour moins de 50 millions de dollars. Les deux clubs ont depuis dépensé des centaines de millions de dollars sur le marché des transferts et dominent leur championnat respectif.

En outre, les maillots de Manchester City sont ornés par Etihad Airways (porte-drapeau d'Abou Dhabi) et jouent au stade Etihad. Les joueurs du PSG portent le logo de la Qatar National Bank sur leur manche et sont parrainés par la Qatar Tourism Authority et Qatar Airways. Les propriétaires de l'équipe, hauts fonctionnaires de leurs royaumes respectifs, Nasser al-Khelaïfi pour le PSG et Khaldoon Khalifa Al Mubarak pour Manchester City, font de fréquentes apparitions dans les médias, faisant la promotion à la fois des clubs et de leurs pays.

Alors que l'Arabie saoudite restait sur le banc de touche des propriétaires de club, cette anomalie a été corrigée en 2021 avec le rachat de l'emblématique équipe anglaise de Newcastle.

De surcroît, la réussite footballistique et commerciale de la Coupe du monde au Qatar en 2022 a davantage attisé l'appétit de Mohammed ben Salmane pour les futures compétitions. En effet, alors que Doha était au cœur des critiques sur le respect des travailleurs et de l'environnement, le succès de l'événement planétaire a grandement amélioré son image à l'étranger.

D'ailleurs, Riyad n'est pas en reste et se positionne d'ores et déjà pour être l'un des pays hôtes du Mondial en 2030 ou 2034, avec l'Egypte et la Grèce.