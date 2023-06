Allemagne : la gauche radicale se mobilise pour soutenir des militants condamnés pour agression

Le 31 mai, plusieurs centaines de manifestants de la mouvance antifa sont descendus dans les rues de Berlin par solidarité envers quatre de leurs militants condamnés à une peine de prison pour avoir attaqué violemment des adversaires politiques.

A Berlin le 31 mai, des centaines de manifestants ont défilé en soutien à Lina E. et aux trois autres militants condamnés par le tribunal de Dresde (Saxe) pour avoir commis de violentes agressions. Des participants ont été arrêtés après des affrontements avec la police.

A Berlin, manifestation en soutien aux militants d'extrême gauche condamnés le 31 mai.

Entre 2018 et 2020, les quatre jeunes gens avaient formé une organisation prenant pour cible des néonazis ou partisans présumés de la droite radicale à Wurzen, Leipzig et Eisenach. Ils sont notamment accusés d'avoir roué de coups, plaqué au sol, étranglé et frappé avec une matraque télescopique un militant néonazi.

Le procès a débuté en septembre 2021. Certains l'ont comparé avec celui de la Fraction armée rouge, un groupe terroriste de la gauche radicale qui faisait trembler le pays dans les années 1970 et 1980.

La principale accusée, Lina E., 28 ans, en détention provisoire depuis 2020, a écopé de cinq ans et trois mois de prison. Les trois autres accusés ont, eux, été condamnés par le tribunal de Dresde à des peines comprises entre deux ans et neuf mois, et trois ans et neuf mois de réclusion.

Dresde, ville divisée

Dresde est connue pour être souvent le théâtre de tensions entre les mouvements pro et anti-immigration. Cette ville abrite également le siège de Pegida [acronyme allemand d'«Européens patriotes contre l'islamisation de l'occident»]. En octobre 2015, une importante manifestation avait rassemblé entre 15 et 20 000 partisans de Pegida condamnant la politique d'asile d'Angela Merkel. Face à eux, environ 14 000 personnes avaient participé à une contre-manifestation en faveur de l'accueil des réfugiés.

En janvier 2019, le conseil municipal de la ville avait voté un décret déclarant «l'état d'urgence nazie» [référence à l'état d'urgence climatique]. Max Aschenbach, le conseiller municipal qui en était l'initiateur, avait alors déploré des «actions et attitudes antidémocratiques, antipluralistes, misanthropes et d'extrême droite en augmentation dans la ville».