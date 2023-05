Après sept années de rupture, l'Iran nomme un nouvel ambassadeur en Arabie saoudite

L'Iran a désigné un ambassadeur en Arabie saoudite dans le cadre du rapprochement engagé entre les deux pays. Téhéran et Riyad avaient rompu leurs relations en 2016, après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants iraniens.

La République islamique d'Iran «a nommé le diplomate de haut rang Alireza Enayati comme son nouvel ambassadeur en Arabie saoudite», a indiqué Iran Daily, quotidien anglophone du gouvernement. Cette nomination n'a toutefois pas encore été officiellement annoncée par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Téhéran et Riyad, poids lourds du Moyen-Orient, avaient rompu leurs relations en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique, à la suite de l'exécution par l'Arabie saoudite d'un influent religieux chiite.

Alizera Enayati est actuellement vice-ministre des Affaires étrangères, après avoir été notamment ambassadeur au Koweït durant la présidence de Hassan Rohani.

L'Iran et l'Arabie saoudite ont scellé le 10 mars, par l'entremise de la Chine, un accord pour rouvrir leurs ambassades et mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Après une rencontre historique entre leurs chefs de la diplomatie à Pékin en avril, les deux pays ont envoyé des délégations afin de préparer la réouverture des missions diplomatiques à Riyad et à Téhéran.

La réconciliation doit être célébrée à l'occasion d'une prochaine visite du président iranien Ebrahim Raïssi en Arabie saoudite. De son côté, Téhéran dit avoir invité le roi Salmane à se rendre en Iran.

Après la Révolution islamique de 1979 en Iran, les deux pays se sont opposés sur de nombreux dossiers régionaux, soutenant parfois des camps rivaux, notamment en Syrie, au Liban et au Yémen.