Russie : les députés ont approuvé la sortie définitive du Traité FCE (VIDEO)

Les députés russes ont adopté, à l’unanimité, le projet de loi actant la sortie de la Russie du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE). Signé durant la Guerre froide, son accord d’adaptation n’a jamais été ratifié par l’OTAN.

Le Parlement russe a entériné l’examen d'un projet de loi, soumis le 10 mai dernier par Vladimir Poutine, visant à dénoncer le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE). Lors d’un vote, le 16 mai, les députés de la chambre basse ont approuvé à l’unanimité la sortie de ce traité.

Russie : la Douma vote pour dénoncer le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe

«Un moment historique», a salué le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov après le vote. «Je m'attends à ce que tous ces signaux soient pris très au sérieux par le camp de nos opposants en Occident», a déclaré le diplomate, qui représentait le président russe durant l’examen du texte par les deux chambres du Parlement.

Un traité en suspens depuis plus de 15 ans

«Les demandes d'adhésion à l'OTAN d'Helsinki et de Stockholm, l'admission de la Finlande dans l'Alliance [de l'Atlantique Nord] et son accord avec les États-Unis créant la base du déploiement des forces américaines sur le territoire finlandais, ont considérablement aggravé la situation politico-militaire en Europe et ont un impact significatif sur la situation dans laquelle nous devons faire face à des défis liés à la garantie de notre propre sécurité», a développé Sergueï Ryabkov.

Le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe a été signé à Paris, en novembre 1990, par 16 membres de l’OTAN et six pays du pacte de Varsovie. Visant à limiter les équipements militaires déployés sur le Vieux continent, il établit des plafonds égaux pour chaque bloc concernant des catégories clés d’armement conventionnel, dont les chars, les véhicules blindés, l’artillerie, les hélicoptères d’assaut et les avions de combat.

Face au refus des pays de l’OTAN de ratifier une version mise à jour en 1999, les Occidentaux exigeant au préalable le retrait des forces russes de Transnistrie, d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, la Russie a suspendu sa participation au traité en 2007. Au moment du gel de la participation russe au FCE – décision critiquée par l'OTAN –, seuls quatre signataires avaient ratifiés l'accord d'adaptation : la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine.