États-Unis : à Hollywood, les scénaristes entrent dans leur troisième semaine de grève (VIDEO)

Pour la première fois depuis 2007, les scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève à Hollywood, pour exiger notamment une hausse de leur rémunération.

La Writers Guild of America (WGA), qui compte près de 12 000 adhérents, poursuit sa grève contre l'Alliance of Motion Picture and Television Producers pour la troisième semaine consécutive à Los Angeles.

C’est la première grève à Hollywood depuis 2007 : les scénaristes de télévision et de cinéma ont lancé un mouvement pour exiger une hausse de leur rémunération, un meilleur partage des bénéfices générés par l'essor du streaming et une plus grande stabilité de leur emploi, alors que les plateformes comme Disney licencient à tour de bras.

Ce mouvement social a d'ores et déjà des conséquences sur des émissions télévisées, mais aussi sur des séries et des films dont la sortie était initialement prévue cette année.

«Nous ne demandons pas tant que ça», affirment les scénaristes d’Hollywood

Selon les statistiques de la WGA, la moitié des scénaristes de séries télévisées reçoivent un salaire très faible, un tiers d'entre eux étant dans la même situation depuis 2013-2014.

Joe Biden a déclaré le 9 mai à la Maison Blanche qu'il espérait que les scénaristes en grève à Hollywood se verraient proposer rapidement un accord «équitable».