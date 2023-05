Après une décennie de rupture, l'Arabie saoudite va rouvrir son ambassade en Syrie

Damas et Riyad ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques. Sans préciser la date, les deux pays vont rouvrir prochainement leurs ambassades. Ce réchauffement intervient après la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe.

La réintégration de la Syrie dans le concert arabe s'accélère. Après la visite du chef de la diplomatie syrienne au Caire et à Riyad en avril, l'envoi d'un ambassadeur tunisien et le retour de la Syrie le 8 mai dans la Ligue arabe, l'Arabie saoudite a annoncé, sans préciser la date, la réouverture prochaine de son ambassade dans la capitale syrienne.

Après plus de dix ans de rupture, Riyad et Damas renouent ainsi des relations diplomatiques. Le ministère syrien des Affaires étrangères a confirmé la décision dans un communiqué le 9 mai, affirmant que la reprise de la diplomatie renforcerait «les relations bilatérales entre les pays arabes pour servir l'action arabe commune».

La Syrie présente au prochain sommet de la Ligue arabe ?

«Sur la base des liens profonds et de l'affiliation commune des peuples de la République arabe syrienne et du Royaume d'Arabie saoudite, et de l'incarnation des aspirations des peuples des deux pays, la République arabe syrienne a décidé de reprendre le travail de sa mission diplomatique au Royaume d'Arabie saoudite», a ajouté le ministère syrien.

De son côté, le ministère saoudien des Affaires étrangères a également souligné «les liens de fraternité qui unissent les peuples du Royaume d'Arabie saoudite et de la République arabe syrienne», Riyad précisant que cette décision «renforcerait la sécurité et la stabilité dans la région».

Un revirement saoudien

Prenant fait et cause pour l'opposition syrienne, l'Arabie saoudite avait fermé son ambassade dès 2012 et avait renvoyé les diplomates syriens. Misant sur la chute du président Assad, Riyad avait en effet financé et armé plusieurs groupes djihadistes. Compte tenu de la reprise des territoires par l'armée syrienne et ses alliées, les autorités saoudiennes se sont adaptées à une nouvelle réalité et ont donc changé leur fusil d'épaule.

Cette reprise des relations saoudo-syriennes est à replacer dans le contexte du récent accord du 7 mai dernier qui avait acté la fin de la suspension de la Syrie au sein de la Ligue arabe par les 22 Etats membres. Toutefois, comme précisé lors du sommet d'Amman le 2 mai, la réintégration de la Syrie est conditionnée au retour des réfugiés syriens, à une incorporation de l'opposition syrienne dans le jeu politique et à la lutte contre le trafic de drogue. D'ailleurs, la Syrie pourrait être présente à la prochaine réunion de la Ligue arabe le 19 mai prochain à Riyad.

Ce réchauffement des relations bilatérales intervient également dans un contexte de pacification à l'échelle régionale. En effet, Riyad et Téhéran, par l'intermédiaire d'une médiation chinoise, ont également mis fin en mars à plusieurs années de brouille.