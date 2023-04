Le représentant russe à l'ONU se dit prêt à une rencontre Lavrov-Blinken

Vassili Nebenzia, représentant de la Russie à l'ONU, a ouvert la porte à une rencontre Lavrov-Blinken au siège des Nations unies les 24 et 25 avril prochain. Pour la diplomatie russe, une telle discussion dépend désormais de la volonté de Washington.

La Russie est prête à organiser une rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, lors du déplacement du chef de la diplomatie russe au siège des Nations unies les 24 et 25 avril, a fait savoir ce 4 avril le représentant de Moscou à l'ONU Vassili Nebenzia, lors d'une conférence de presse.

«Je pense que cela dépend de deux facteurs. Premièrement, l'endroit où se trouvera le secrétaire Blinken à ce moment-là, et sa capacité et sa volonté de rencontrer notre ministre des Affaires étrangères», a déclaré le diplomate russe, soulignant que la Russie n'avait jamais «refusé de rencontrer les personnes qui le souhaitaient».

«Si une telle réunion est demandée, je présume que le ministre Lavrov sera prêt à rencontrer le secrétaire Blinken», a-t-il insisté.

Début mars en marge du G20 à New Dehli, le secrétaire d'Etat américain avait rencontré brièvement son homologue russe. Un échange «à la va-vite» et non des négociations, avait alors précisé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.