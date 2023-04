Les Etats-Unis permettent désormais aux immigrés de choisir le genre qu'ils souhaitent

Les personnes qui vont immigrer aux Etats-Unis peuvent désormais choisir le genre qu'elles veulent, homme ou femme, sans avoir à présenter de justificatif. Une «priorité» selon Joe Biden pour lutter contre la discrimination.

Le 31 mars, journée de la «visibilité trans», les services américains de citoyenneté et d'immigration ont annoncé qu'ils acceptaient désormais sans demander de pièces justificatives les «marqueurs de genre auto-identifiés» des personnes étrangères qui sollicitent des services d'immigration.

Alors que les options figurant sur les formulaires existants sont toujours «homme» et «femme», les services d'immigration vont ainsi permettre aux demandeurs de sélectionner et de modifier leur sexe comme ils l'entendent. Ce changement de politique, qui entre en vigueur immédiatement, stipule que «les demandeurs de prestations peuvent choisir eux-mêmes leur marqueur de genre (lors d'un dépôt initial ou d'une modification ultérieure d'un choix de genre antérieur), sans avoir à fournir de pièces justificatives ou à faire correspondre le genre à celui qui figure sur leurs documents d'identité».

Le président américain Joe Biden avait proclamé en 2021 le 31 mars «Journée de la visibilité transgenre», dans le cadre de ce qu'il considère être l'amélioration de l'équité et l'inclusion. Dans sa proclamation de 2023, le locataire de la Maison Blanche a déclaré : «les Américains transgenres façonnent l'âme de notre nation.»

L'agence de l'immigration a déclaré qu'elle avait supprimé l'exigence de documentation conformément aux «priorités» fixées par les décrets de Joe Biden sur la promotion de l'égalité des LGBT, la lutte contre la discrimination et la «restauration de la foi» dans les systèmes américains d'immigration.

Les services de citoyenneté et d'immigration ont fait valoir que l'obligation de fournir une preuve de genre avait créé des obstacles et des retards supplémentaires en matière de voyage et d'emploi, et que sa suppression contribuerait à prévenir «la discrimination et le harcèlement dus à l'incohérence des documents d'identité».

En 2022, le département d'Etat américain avait commencé à proposer une option «X» sur les passeports pour les personnes ayant une «identité de genre non spécifiée ou autre», sans qu'il soit nécessaire de fournir un document médical prouvant qu'elles ne seraient ni de sexe masculin ni de sexe féminin.