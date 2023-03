Navires surchargés en Méditerranée : des centaines de migrants secourus par les garde-côtes italiens

Plus de 1 200 migrants ont été secourus ce 11 mars par la marine et les garde-côtes italiens en Méditerranée centrale, au cours d'une opération particulièrement complexe en raison de conditions météorologiques défavorables.

Ainsi que l'a rapporté ce 11 mars l'agence de presse Ansa, la marine et les garde-côtes italiens ont secouru plus de 1 200 migrants en Méditerranée centrale, dans la zone de recherche et de sauvetage qui leur est attribuée.

Malgré une opération de sauvetage rendue compliquée en raison de conditions météorologiques défavorables, une partie des rescapés qui se trouvaient à bord des embarcations surchargées ont été amenés dans le port de Crotone, en Calabre, dans le sud du pays.

Comme en témoignent des vidéos diffusées par des médias italiens, les migrants secourus avaient entamé leur périple à bord de navires de pêche en mauvais état. «Bateau de pêche en mauvais état secouru par les garde-côtes : 500 migrants à bord, débarquement à Crotone», a par exemple décrit l'agence d'images italienne Local team.

Peschereccio in pessime condizioni soccorso dalla Guardia Costiera: a bordo 500 migranti, lo sbarco a Crotone #migranti#Crotone#localteampic.twitter.com/XHxRePYow0 — Local Team (@localteamtv) March 11, 2023

Cette opération survient moins de deux semaines après un naufrage meurtrier sur les côtes du sud de l'Italie qui, selon le site militant infomigrants, avait causé la mort de 62 personnes dont plusieurs enfants. L’embarcation était partie de Turquie quatre jours plus tôt.

A l'issue d'un Conseil des ministres qui s'est tenu le 9 mars dans le sud de l'Italie, la présidente du Conseil Giorgia Meloni a réaffirmé la détermination de son gouvernement à lutter contre l'immigration clandestine et les passeurs. Selon le ministère italien de l'Intérieur, 17 592 personnes ont débarqué depuis le 1er janvier en Italie, contre 5 976 sur la même période en 2022 et 5 995 en 2021. Le nombre d'arrivées de migrants par la route de la Méditerranée centrale a bondi de 116% en janvier et février par rapport à 2022, selon Frontex.