«Gratitude» : Poutine rend hommage aux femmes qui ont choisi de «défendre la Patrie» (VIDEO)

«Aujourd'hui je tiens à féliciter les femmes militaires qui ont choisi la plus haute mission de défendre la Patrie, dont les femmes et jeunes filles dans des unités de combats, les médecins militaires, aide-médecins, infirmières dans des postes de secours de régiment, de compagnies médicales, hôpitaux», a expliqué le chef d'Etat, mettant en lumière sa «gratitude envers toutes les femmes».

Il a par la suite félicité «toutes celles qui, au péril de leur vie, sauvent des blessés en première ligne», louant leur «courage», leur «détermination» et leur «audace» qui «impressionnent même les soldats les plus expérimentés». Vladimir Poutine les a qualifiées d'«exemples» pour toute la Russie.

«Dans les moments difficiles, en temps d'épreuve, la générosité et l'empathie du cœur des femmes se transforme toujours en force puissante indiquant la façon d'agir la plus correcte, la plus juste et nécessaire», a-t-il encore déclaré.

«Je sais à quel point vous soutenez de manière sincère et dévouées nos soldats et officiers», a-t-il ajouté, précisant que ces femmes encourageaient et inspiraient, selon lui, la «foi». «Grâce à vous, nos héros, malgré la distance, peuvent ressentir la chaleur du foyer. Votre empathie [et] votre compassion sont capables de faire de vraies merveilles», a-t-il conclu.

Poutine décore plusieurs femmes

Après son discours, le président russe a décoré de nombreuses femmes s'étant distingué aussi bien dans le cadre militaire que familial.

Il a par exemple remis une décoration à une journaliste de la région de Kherson (rattachée à la Russie depuis fin septembre après un référendum soutenu par Moscou et dénoncé par l'Ukraine et ses alliés occidentaux) ou encore à un médecin d'un hôpital pour enfant de la région de Lougansk (rattachée elle aussi à la Russie depuis le même référendum). Il a également décoré une responsable de l'administration de Zaporojié (rattachée elle aussi à la Russie depuis le même référendum).

Par ailleurs il a également remis des distinctions à deux femmes ayant mis au monde dix enfant ou plus, et ce suite au décret pris en 2022 par le président russe rétablissant le rang de «Mère-héroïne», une décoration mise en place du temps de l'Union soviétique.

Face à un Occident qu'il juge décadent, Vladimir Poutine se veut un parangon de la défense des «valeurs traditionnelles» et prône une politique nataliste.