Plusieurs milliers de tracteurs à Bruxelles lors d'une manifestation contre le «plan azote» (VIDEOS)

Face aux centaines d'exploitations agricoles menacées de cesser leur activité en raison du «plan azote» porté par le gouvernement flamand, des milliers d'agriculteurs ont manifesté à Bruxelles, beaucoup se rendant sur place à bord de leurs tracteurs.

Comme en témoignent plusieurs publications parues dans la presse belge ainsi que des images partagées sur les réseaux sociaux, Bruxelles a été le 3 mars le théâtre d'une manifestation d'agriculteurs, venus de part et d'autre de Flandre pour protester contre le «plan azote».

Leur départ a eu lieu avant le lever du soleil afin d'atteindre la capitale en temps et en heure.

A la mi-journée, la police a fait état de 2 700 tracteurs présents dans le cortège. Au-delà de quelques «légères tensions» et d'une circulation automobile perturbée, la manifestation semble s'être déroulée dans le calme, selon La Libre. «Ici et là, une petite émeute a éclaté, par exemple lorsque certains membres de l'organisation, qui voulaient empêcher les tracteurs d'aller vers la rue de la Loi, ont été bombardés d'œufs. [Un] baril a été incendié et quelques fumigènes ont explosé», relate le quotidien belge.

Plus de 2 700 tracteurs ont paralysé Bruxelles aujourd'hui pour protester contre le plan d'azote du gouvernement flamand qui devrait mener à la fermeture de nombreuses exploitations. 5 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects pourraient être concernés #agriculteurspic.twitter.com/xREzmXPSMO — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 3, 2023

Défendu par le gouvernement flamand, le «plan azote» dénoncé par les manifestants consiste à réduire les émissions du gaz à effet de serre en question dans l’agriculture régionale. Or, comme le rapporte la RTBF, en l'état, le projet amènerait des centaines d’exploitations agricoles «sur listes rouges» à «cesser leurs activités ou à limiter le nombre de leurs bêtes d’élevage d’ici trois ans».

Cités par La Libre, des participants à la manifestation ont ainsi dénoncé le fait que les restrictions envisagées pourraient entraîner «un bain de sang social et économique». Les syndicats agricoles exigent que le dossier soit modifié en profondeur.

Le «plan azote» a fait l'objet d'autres manifestations locales depuis son annonce par les autorités flamandes.