Le 26 février, environ 2 500 personnes ont manifesté contre l'OTAN et l'influence de Washington sur l'Allemagne en se rendant à la base aérienne américaine de Ramstein.

Portant des drapeaux russes et des banderoles avec des slogans tels que «Pas [de livraison] d'armes dans les zones de conflit. Souveraineté et négociations au lieu de vassalité» ou encore «Créer la paix sans armes», les manifestants ont exigé la levée des sanctions contre la Russie et l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine.