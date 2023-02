Etats-Unis : l'auteur de la tuerie raciste de Buffalo condamné à la perpétuité réelle

Le suprémaciste blanc de 19 ans Payton Gendron, auteur d'une tuerie en 2022 à Buffalo, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après avoir plaidé coupable, entre autres, de meurtre et terrorisme.

L'homme qui a assassiné 10 personnes dans un centre commercial de l'Etat de New York en mai 2022 finira ses jours en prison. Payton Gendron, 19 ans, a été condamné par un tribunal de Buffalo à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle le 15 février.

Je croyais à des choses lues en ligne et j'ai agi par haine raciste

«Il n'y a pas de place pour vous ni pour votre idéologie imbécile, haineuse et malfaisante dans une société civilisée», a lancé la juge Susan Eagan au jeune homme qui avait diffusé ses crimes sur la plateforme Twitch. «Vous ne verrez plus jamais la lumière du jour comme un homme libre», a-t-elle ajouté.

Des remords exprimés

Payton Gendron a plaidé coupable concernant 15 chefs d'accusation, dont meurtre et terrorisme motivés par la haine. Dix personnes âgées de 32 à 86 ans ont été tuées dans l'attaque. Il avait publié un manifeste et des messages précisant qu'il voulait viser des personnes noires et avait spécifiquement ciblé ce quartier de Buffalo en raison d'une forte population d'Afro-Américains.

Le mode opératoire n'est pas sans rappeler l'attaque de 2019 à Christchurch en Nouvelle-Zélande qui avait visé des musulmans et dont les images avaient été diffusées en direct sur internet.

L'accusé a déclaré être «désolé pour la douleur» qu'il a causée. «Je ne peux pas dire à quel point je regrette toutes les décisions qui m'ont conduit à faire une chose terrible le 14 mai, quand j'ai tiré et tué des gens juste parce qu'ils étaient noirs», a-t-il dit.

«Je croyais à des choses lues en ligne et j'ai agi par haine raciste», «je ne veux pas être une source d'inspiration pour qui que ce soit», a-t-il encore dit.

Payton Gendron n'en a pas pour autant fini avec la justice puisqu'il est poursuivi au niveau fédéral pour «crimes racistes». Il risque la peine de mort.