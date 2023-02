«Ils nous font porter le chapeau» : Lavrov renvoie aux Occidentaux l'accusation de néocolonialisme

Face aux députés de son pays, le chef de la diplomatie russe est revenu sur les accusations de «néocolonialisme» en Afrique portées par Paris à l'encontre de Moscou, rappelant au passage le rôle de la Russie dans le processus de décolonisation.

Le 15 février, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est exprimé devant la Douma d'Etat russe. Au cours de cette intervention, il a évoqué les déclarations de la porte-parole du Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre qui, lors d'une conférence de presse le 2 février, avait accusé la Russie de déployer «une politique néocoloniale» en Afrique. Pour Sergueï Lavrov, la Russie a au contraire joué un rôle prépondérant dans l'émancipation des pays africains face au colonialisme occidental.

«C'est un cas clinique»

«Paris qui a commis avec d'autres grands pays européens de nombreux crimes sanglants sur le continent, et qui aujourd'hui encore considère ouvertement l'Afrique comme son arrière-cour porte des accusations contre Moscou qui a joué un rôle primordial et décisif dans la libération des peuples du continent de l'oppression coloniale en les aidant à s'établir en tant qu'Etats, à établir les fondations de leurs économies et de leurs capacités de défense», a-t-il ainsi déclaré face aux députés.

«C'est un cas clinique, comme dit le dicton, [ils nous] font porter le chapeau. Les commentaires sont superflus», a conclu le chef de la diplomatie russe.