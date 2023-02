Offensive russe : Zelensky reconnaît que l'armée ukrainienne est en difficulté

Le président ukrainien a exprimé ouvertement les difficultés rencontrées par l'armée sur plusieurs fronts. La pression des forces russes est de plus en plus douloureuse.

La situation «se complique» sur le terrain face aux troupes russes en Ukraine, qui est à nouveau la cible d'intenses bombardements, a reconnu le 4 février le président Volodymyr Zelensky.

«Au cours des 346 jours de cette guerre, j'ai souvent dit que la situation sur le front était difficile. Et que la situation se compliquait», a-t-il déclaré dans son message quotidien. «Maintenant, on est à nouveau à un tel moment. Un moment où l'occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense. C'est très difficile désormais à Bakhmout, Vougledar, Lyman [dans l'est du pays, ndlr] et dans d'autres régions», a ajouté le chef de l'Etat ukrainien.

«L'ennemi se regroupe dans certaines zones. Il concentre ses principaux efforts sur la conduite d'opérations offensives dans les directions de Koupiansk, Lyman, Bakhmout, Avdiïvka et Novopavlivka», avait peu auparavant averti le ministère ukrainien de la Défense.

De son côté, dans son communiqué du 4 février, le ministère russe de la Défense a fait état d'avancées de ses forces en direction de Koupiansk, de Krasnoliman, mais également de la destruction d'unités militaires ukrainiennes en direction de Donetsk et de Zaporojié.

Les autorités ukrainiennes ont fait état d'offensives russes dans la région de Donetsk (où des frappes ukrainiennes se sont par ailleurs à nouveau abattues sur un immeuble résidentiel, selon les autorités locales), à Avdiïvka, sur la ligne de front orientale, Kramatorsk, ou encore dans les régions de Zaporojié et Kherson.

Echange de prisonniers

Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est en revanche félicité d'un nouvel échange de prisonniers le 4 février, permettant à Kiev de récupérer 116 militaires, dont deux officiers.

Le ministère russe de la Défense avait pour sa part rapporté qu'après un processus difficile de négociations, 63 militaires des forces armées de la Fédération de Russie avaient été libérés du territoire ukrainien sous le contrôle de Kiev.