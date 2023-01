«Vers un précipice» : Noam Chomsky dresse un état des lieux alarmiste de l'avenir immédiat du monde

Le monde vacille au bord de l'abîme en raison du risque croissant de guerre nucléaire et de l'incapacité à relever les défis environnementaux selon Noam Chomsky. Des menaces qu'il devient difficile de traiter en raison de l'impossibilité de débattre.

Invité de l'émission Going Underground sur RT International le 21 janvier, le linguiste et philosophe Noam Chomsky a été invité à développer son idée selon laquelle l'humanité pourrait être pathologiquement attirée vers l'autodestruction.

Le professeur de linguistique à l'Université d'Arizona a commencé par rappeler que ces dernières années, l'horloge de l'Apocalypse s'est rapprochée de minuit – qui symbolise l'extinction de l'humanité. Selon le philosophe, elle pourrait encore s'en rapprocher dans les jours à venir.



Pour Noam Chomsky, l'humanité fait ainsi face à «une menace croissante de guerre nucléaire» ainsi qu'à «une menace très grave et croissante de destruction du climat». Sur ce dernier point, l'universitaire met en cause les Etats, qui ne feraient pas «ce qu'ils savent qu'ils doivent faire pour résoudre cette crise».

Le troisième problème consiste selon lui en «la détérioration d'une arène de débat et de délibération rationnels et sérieux», combinée à «l'effondrement des forces démocratiques» dans le monde. Et le philosophe de souligner que cet élément était essentiel, le débat rationnel étant «le seul espoir de traiter» les deux menaces évoquées précédemment. «Les trois [problèmes] se sont considérablement aggravés au cours de l'année écoulée, et à moins d'un revirement brutal, nous nous dirigerons tout simplement vers un précipice, une chute, irréversible, et pas dans un avenir lointain», a-t-il conclu son interview à RT.

Ses commentaires interviennent alors qu'en début de semaine, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré que ceux qui souhaitent voir Moscou battue en Ukraine ignoraient le fait que «la défaite d'une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle [pouvait] déclencher le début d'une guerre nucléaire». Moscou estime que le conflit ukrainien est une guerre par procuration menée contre elle par les Etats-Unis et l'OTAN.

La Russie a toutefois rappelé à de nombreuses reprises qu'elle ne serait jamais à l'origine d'un conflit nucléaire, sa doctrine militaire n'autorisant l'utilisation d'armes atomiques qu'en cas de «menace existentielle» pour la Russie.