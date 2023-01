Livraison française de blindés à l'Ukraine : la diplomatie russe dénonce «une décision provocatrice»

La porte-parole de la diplomatie russe a réagi aux propos de la ministre française des Affaires étrangères selon qui la livraison française de blindés à Kiev ne ferait pas de la France une partie prenante du conflit. Le point avec Vera Gaufman.

Maria Zakharova, porte-parole ministère russe des Affaires étrangères, a qualifié le 12 janvier de «déclaration douteuse» la récente affirmation de Catherine Colonna, chef de la diplomatie française, selon laquelle l'envoi par la France de véhicules militaires à destination de l'Ukraine ne ferait pas de Paris une partie prenante du conflit.

«Ne soyez pas trop modestes. [...] Avec leur décision provocatrice de fournir au régime de Kiev des chars à roues de leur production, les Français ouvrent de plus en plus la boîte de Pandore et s’engagent de plus en plus dans le conflit», a déclaré la haute responsable russe.

Notre journaliste Vera Gaufman revient sur le sujet.