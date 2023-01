Kaboul : au moins cinq morts dans un attentat-suicide devant le ministère des Affaires étrangères

Un kamikaze s'est fait exploser ce 11 janvier à l'entrée du ministère afghan des Affaires étrangères à Kaboul, où une délégation chinoise était attendue dans la journée, faisant au moins cinq morts et plusieurs blessés.

«Une explosion a eu lieu aujourd'hui sur la route du ministère des Affaires étrangères [...] 5 civils ont été tués et un certain nombre d'autres ont été blessés», a déclaré ce 11 janvier aux journalistes le porte-parole de la police de Kaboul, Khalid Zadran. «L'Emirat islamique condamne une telle attaque. Les auteurs de cet acte seront retrouvés et punis», a-t-il ajouté.

D'après l'AFP, une délégation chinoise était attendue dans la journée à ce ministère. Néanmoins, selon le directeur général adjoint des Affaires publiques et stratégiques Ahmadullah Muttaqi, aucun étranger n'était présent au ministère lorsqu'il a été attaqué.

Les Taliban affirment avoir amélioré la sécurité dans le pays depuis leur retour au pouvoir en août 2021, mais de nombreux attentats à la bombe ont été perpétrés ces derniers mois, généralement revendiqués par l'EI-K, la section locale de Daesh.

Le 12 décembre, un hôtel de Kaboul, prisé des hommes d'affaires chinois, a ainsi été attaqué par des hommes armés dont certains ont été tués. Cinq ressortissants chinois ont été blessés dans cette attaque, revendiquée par Daesh.