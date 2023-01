Rouslan Khasboulatov, dernier président du Soviet suprême, est décédé à l'âge de 80 ans

Agé de 80 ans, Rouslan Khasboulatov, le dernier président du Soviet suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, est décédé. Il est notamment connu pour s'être opposé à Boris Eltsine lors de la crise constitutionnelle de 1993.

«Rouslan Khasboulatov est mort dans sa datcha dans la région de Moscou», a annoncé le député tchétchène de la Douma Chamsaïl Saraliev le 3 janvier auprès de l'agence de presse russe TASS.

Le dernier président du Soviet suprême (Parlement) de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) est décédé à l'âge de 80 ans et sera enterré le 5 janvier son village natal de Tolstoï-Iourt, près de Grozny, poursuit l'agence. «Les сérémonies de deuil auront lieu dans le village de Kalinina à Grozny», a précisé à TASS son entourage familial.

Rouslan Khasboulatov, né en 1942, diplômé en économie et en droit de l'université d'Etat de Moscou, débute sa carrière politique à l'âge de 45 ans, en 1987, en compagnie de Boris Elstine, avant d'être élu député en 1990. La même année, il devient premier vice-président du Soviet suprême de la RSFSR avant d'en prendre la tête en 1991 après l'accession de Boris Elstine à la présidence.

Lors de la crise constitutionnelle de 1993, il s'oppose au président de la Fédération de Russie, ce dernier finissant par dissoudre le Parlement de manière illégale, et par bombarder le bâtiment.

Il fut arrêté et emprisonné avec ses partisans. Il sera libéré un an plus tard en vertu d'une loi d'amnistie et reprendra ses activités de professeur d'économie à l'université russe d'économie Plekhanov.