Cisjordanie : un adolescent palestinien de 15 ans abattu par Tsahal dans la région de Bethléem

Expliquant avoir riposté à «des lanceurs de bouteilles incendiaires» dans le camp de réfugiés de Dheisheh près de Bethléem, des soldats de l'armée israélienne ont mortellement touché à la poitrine un adolescent âgé de 15 ans.

Les forces israéliennes ont tué ce 3 janvier un Palestinien de 15 ans lors d'une opération dans la région de Bethléem en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. «Adam Issam Chaker Ayyad, 15 ans, a été tué d'une balle dans la poitrine tirée par des soldats» israéliens, a précisé le ministère dans un communiqué.

L'armée israélienne – qui occupe le territoire palestinien de Cisjordanie depuis 1967 – a fait état d'«opérations antiterroristes» dans plusieurs secteurs de Cisjordanie, y compris dans le camp de réfugiés de Dheisheh près de Bethléem.

«Durant une opération des gardes-frontières à Dheisheh, une émeute a éclaté. Des explosifs, des bouteilles incendiaires et des pierres ont été jetés sur les soldats qui ont riposté en tirant vers les lanceurs de bouteilles incendiaires», a-t-elle affirmé dans un communiqué.

«Une personne a été touchée», a ajouté l'armée sans autre précision. La veille, deux Palestiniens ont été tués lors d'une opération en Cisjordanie visant à détruire les maisons de Palestiniens accusés d'être impliqués dans une attaque meurtrière contre un officier israélien.

Dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu – le plus à droite de l'histoire d'Israël – figurent les formations «Sionisme religieux» de Bezalel Smotrich et «Force juive» d'Itamar Ben Gvir, connus pour leurs propos antipalestiniens et leurs positions favorables à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie.