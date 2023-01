63 soldats russes tués dans une frappe ukrainienne dans la région de Donetsk

Le ministère russe de la Défense a annoncé la mort de 63 soldats dans un bombardement mené par l'armée ukrainienne sur un centre de déploiement temporaire des forces russes à Makeïevka, dans la région de Donetsk.

Ce 2 janvier, le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué que 63 soldats avaient perdu la vie dans une frappe à Makeïevka, dans la région de Donetsk. La Défense russe a précisé que le bombardement, dont la date n'a pas été communiquée, avait été mené par l'armée ukrainienne.

La même source précise encore que six missiles ont été tirés par un lance-roquettes multiples Himars (fourni par Washington à l'Ukraine), prenant pour cible «un centre de déploiement temporaire» des forces russes. Deux des projectiles ont pu être interceptés, mais quatre missiles se sont abattus sur le centre militaire.

«Toute l’assistance et tout le soutien nécessaires seront fournis aux familles et aux proches des militaires décédés», précise le ministère.

Makeïevka se trouve dans le Donbass, et plus précisément en République populaire de Donetsk, une région qui a fait sécession de l'Ukraine à la suite du coup d'Etat de 2014 et qui était depuis lors la cible de bombardements de l'armée ukrainienne. A l'instar de trois autres régions (Lougansk, Zaporojié et Kherson), la région de Donetsk a intégré la Fédération de Russie en 2022 dans le contexte de l'«opération militaire spéciale» lancée par Moscou.

Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine avait en effet annoncé le lancement d'une offensive en Ukraine visant à démilitariser et «dénazifier» Kiev et à venir en aide aux populations du Donbass.