«Absurde» : Pyongyang dément une présumée transaction d'armes entre Corée du nord et Russie

La diplomatie nord-coréenne a qualifié d'absurde les accusations selon lesquelles Pyongyang aurait envoyé, par voie ferroviaire, des armes à la Russie. Le gouvernement de Corée du nord assure qu'une telle transaction d'armes n'a «jamais eu lieu».

Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, Pyongyang a balayé le 22 décembre les allégations selon lesquelles la République populaire démocratique de Corée (RPDC) aurait fourni de l'armement à la Russie par voie ferroviaire.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de la diplomatie nord coréenne a en effet dénoncé une fausse information diffusée par des médias japonais, estimant qu'il s'agissait d'une accusation «absurde» qui ne méritait «ni commentaire ni interprétation».

Pyongyang dénonce une «théorie sans fondement»

«La "transaction d'armes" entre la RPDC et la Russie n'a jamais eu lieu. [...] La communauté internationale devra se concentrer sur les actes criminels des Etats-Unis qui ont fait couler le sang et détruit l'Ukraine en lui fournissant divers types d'armes et d'équipements mortels à grande échelle, plutôt que de prêter l'oreille à [cette] théorie sans fondement [...] inventée par certaines forces malhonnêtes à des fins différentes», a déclaré le diplomate nord-coréen.

«Profitant de cette occasion, je voudrais dire que le peuple russe est le peuple le plus courageux avec la volonté et la capacité de défendre la sécurité et l'intégrité territoriale de son pays sans le soutien militaire d'autrui», a-t-il ajouté.

Comme l'a rapporté l'AFP le 22 décembre également, Washington a pour sa part allégué le même jour que le groupe russe Wagner avait reçu «le mois dernier» une livraison d'armement en provenance de Corée du Nord, estimant que l'organisation paramilitaire pourrait «bientôt» devenir une puissance «rivale» de l'armée régulière russe.

«Nous pouvons confirmer que la Corée du Nord a "livré"des roquettes et des missiles d'infanterie à la Russie pour qu'ils soient utilisés par Wagner [qui] est en train de devenir un centre de pouvoir rival pour l'armée russe et les ministères russes», a en effet déclaré le porte-parole du département de la Défense des Etats-Unis, John Kirby, ici cité par le média américain Axios.