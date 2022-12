Vladimir Poutine remet une décoration aux dirigeants de Donetsk, Lougansk, Zaporojié et Kherson

Le dirigeant russe a présidé, au Kremlin, une cérémonie de remise de décorations d’Etat aux Russes qui se sont distingués dans différents domaines. Il a notamment honoré les dirigeants des régions de Donetsk, Lougansk, Zaporojié et Kherson.

Ce 20 décembre, Vladimir Poutine a présidé depuis le Kremlin, à Moscou, une cérémonie de remise de décorations d’Etat aux Russes qui se sont distingués au service de leur patrie dans différents domaines.

Parmi les personnalités récompensées, le chef d'Etat russe a remis une décoration de l'ordre du Mérite pour la Patrie, première classe, à Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik, respectivement dirigeants des Républiques de Lougansk et de Donetsk. Ces territoires ont rejoint la Fédération de Russie quelques mois auparavant. Il a également décoré les gouverneurs par intérim des régions de Zaporojié et Kherson, qui ont elles aussi adhéré à la Fédération de Russie à l'issue de référendums dont Kiev et les Occidentaux contestent la légitimité.

«Nous sommes fiers de chacun d'entre vous», a salué Vladimir Poutine au moment de remettre la décoration, évoquant l'héroïsme des soldats au service de leur patrie. «Notre pays a affronté plus d’une fois des épreuves en défendant sa souveraineté. Aujourd’hui, la Russie fait de nouveau face à un défi semblable en première ligne de l’opération militaire spéciale. Les soldats, les officiers, les miliciens et les volontaires donnent un exemple exceptionnel de courage et d'abnégation», a poursuivi le président russe. «Les soldats russes dans l’opération militaire spéciale sont tous des héros», a-t-il encore affirmé.

Au cours de la cérémonie, Vladimir Poutine a également remis une décoration à la rédactrice en chef monde de RT, Margarita Simonian, qui a souligné sa fierté de «travailler pour la patrie».

L'adhésion des quatre nouvelles régions (Donetsk, Lougansk, Zaporojié et Kherson) à la Fédération de Russie s'inscrivait dans le contexte plus large de l'«opération militaire spéciale» en Ukraine lancée en février dernier par la Russie, au motif notamment de protéger les populations russophones du Donbass, cibles d'une opération militaire ukrainienne depuis le coup d'Etat de 2014. Kiev et ses alliés dénoncent de leur côté cette offensive militaire comme une guerre d'invasion.