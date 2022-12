La Russie et la Chine organisent des manœuvres navales dans le Pacifique

Du 21 au 27 décembre, les marines chinoise et russe vont organiser des manœuvres navales conjointes en mer de Chine orientale. L'objectif est de «renforcer la coopération» entre les deux pays et «de maintenir la paix et la stabilité dans la région».

Pékin et Moscou vont organiser des exercices navals conjoints. Intitulée «Interaction maritime – 2022», cette coopération maritime sino-russe se déroulera du 21 au 27 décembre, indique le ministère russe de la Défense dans un communiqué publié ce 19 décembre

La Russie et la Chine vont organiser des exercices militaires conjoints

«L'objectif principal des exercices est de renforcer la coopération navale entre la Russie et la Chine, de maintenir la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique», précise le communiqué russe. Selon cette même source, la marine russe sera représentée par «le navire amiral de la flotte du Pacifique, le croiseur lance-missiles Variag décoré de l’ordre de Nakhimov, la frégate Maréchal Chapochnikov, les corvettes du projet 20380 Héros de la Fédération de Russie Aldar Tsydenjapov et Soverchenny».

Des exercices conjoints depuis 2005

Du côté chinois, les forces navales déploieront «deux destroyers, deux navires de patrouille, un navire de ravitaillement intégré et un sous-marin diesel».

Organisées tous les ans depuis 2012, ces manœuvres comprendront «des tirs conjoints de roquettes et d'artillerie sur des cibles aériennes, des tirs d'artillerie sur des cibles maritimes», ainsi que l'exécution d'«actions anti-sous-marines conjointes avec une utilisation pratique d’armement», précise encore le communiqué russe.

Outre les navires, le ministère russe de la défense indique que «des avions et des hélicoptères des forces aéronavales de la flotte du Pacifique et de la marine chinoise seront impliqués dans l'exercice».

Cette collaboration navale sino-russes a eu lieu pour la première fois en août 2005 en mer Jaune au large des côtes coréennes. Ces manœuvres conjointes s'inscrivaient dans le cadre d'exercices «Mission de paix – 2005», orchestrés par l'Organisation de coopération de Shanghai. En dehors du domaine militaire, les relations bilatérales entre la Russie et la Chine n'ont de cesse de se développer dans un contexte de tensions grandissantes entre l'Occident et Moscou.