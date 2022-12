Julian Assange s'adresse au Parlement européen : conférence de presse de son épouse

Stella Assange tient une conférence de presse au Parlement européen de Strasbourg. Son époux Julian Assange doit s'adresser aux parlementaires par visioconférence depuis sa cellule, à l'occasion de la remise du prix Sakharov, dont il est finaliste.

Ce 13 décembre, le journaliste et fondateur de WikiLeaks Julian Assange, toujours emprisonné en Grande-Bretagne, doit s'exprimer devant les parlementaires européens à Strasbourg, en visioconférence depuis sa cellule. A cette occasion, son épouse, Stella Morris, organise une conférence de presse.

C'est dans le cadre de la remise du prix Sakharov (remis au peuple ukrainien, mais dont il est l'un des finalistes) que Julian Assange tiendra sa première prise de parole publique depuis son incarcération en 2019 à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans la capitale anglaise.

Le journaliste, qui a passé sept années enfermé à l’ambassade d’Équateur à Londres avant d'être arrêté, risque 175 ans de prison aux Etats-Unis qui réclament son extradition. Julian Assange s'était fait connaître en diffusant sur WikiLeaks plus de 700 000 documents classés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan, impliquant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.