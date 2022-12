Argentine : la vice-présidente Kirchner condamnée à six ans de prison pour fraude et corruption

L'ex-chef d'Etat a été condamnée à six ans de prison, même si son immunité parlementaire l'en préserve, et à une inéligibilité à vie, dans un procès pour fraude et corruption durant ses mandats présidentiels. Elle dénonce une «mafia judiciaire»

Agée de 69 ans, la vice-présidente argentine Cristina Kirchner a été reconnue coupable «d'administration frauduleuse» au préjudice de l'Etat, dans un procès portant sur des attributions de marchés publics dans son fief politique de Santa Cruz (sud), pendant ses deux mandats de présidente (2007-2015). Elle a été condamnée à 6 ans de prison et à une inéligibilité à vie.

12 ans de prison, ainsi que l'inéligibilité, avaient été requis en août contre elle.

«La sentence était écrite. L'idée était de me condamner», a réagi Cristina Kirchner sur ses comptes de réseaux sociaux depuis son bureau du Sénat, peu après le verdict. Elle a dénoncé «un Etat parallèle», une «mafia judiciaire».

L'ancienne cheffe de l'Etat (centre-gauche), qui sept ans après son départ de la présidence, reste une figure importante et clivante de la politique argentine, a toujours nié toute malversation. Ses avocats avaient plaidé la relaxe totale.

Et elle a dénoncé, depuis le début de la procédure en 2019, un procès «politique», mené par des juges selon elle instrumentalisés par l'opposition de droite, en particulier le camp «macriste», en référence a son successeur a la présidence (2015-2019), le libéral Mauricio Macri.

De longs recours en vue

Sa position de présidente du Sénat, synonyme d'immunité parlementaire, lui évitera la prison. Une immunité qui perdurerait si elle retrouvait un mandat à la faveur des élections générales d'octobre 2023. Or, Cristina Kirchner a affirmé ce 6 décembre qu'elle «ne sera candidate à rien» en 2023, «ni sénatrice, ni vice-présidente, ni présidente». Néanmoins, selon l'AFP, des recours qui devraient prendre plusieurs années lui épargneraient de facto la prison.

En août, le réquisitoire (12 ans) dans ce procès pour fraude et corruption avait déclenché de larges manifestations de soutien à son égard, dans plusieurs villes d'Argentine, et plusieurs soirs sous les fenêtres de son domicile à Buenos Aires, donnant lieu a des heurts avec la police.

Huit des 12 co-accusés de Cristina Kirchner au procès, parmi lesquels un entrepreneur du bâtiment et des ex-responsables de l'organisme des chantiers routiers Vialidad, ont été condamnés à des peines de trois ans et demi a six ans de prison. Trois autres ont été relaxés, un a bénéficié d'une prescription.