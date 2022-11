Midterms : les Républicains légèrement en tête, la situation au Sénat indécise (EN CONTINU)

Alors que les élections de mi-mandat se déroulent aux Etats-Unis, les Républicains semblent avoir pris un léger avantage à la Chambre des représentants sur leurs rivaux démocrates. La situation pour le Sénat reste elle indécise.

Plus de 213 millions d’Américains étaient appelés aux urnes le 8 novembre pour renouveler la totalité des 435 sièges de la Chambre des représentants, dans laquelle les Démocrates disposaient d'une courte majorité, ainsi qu'un tiers des sièges du Sénat (35 sur 100). La chambre haute était jusqu’à présent actuellement répartie à égalité entre les deux partis. Cependant, la vice-présidente Kamala Harris, présidente du Sénat, faisait pencher la balance du côté démocrate. Sont également en jeu 36 postes de gouverneurs, élus locaux qui décident des politiques de leur Etat en matière aussi diverses que la santé, l'avortement ou les régulations environnementale.

Les Midterms, élections qui interviennent au bout de deux ans de mandat du président des Etats-Unis, font presque office de référendum de mi-parcours sur la politique engagée par le locataire de la Maison blanche, qui subit très régulièrement un vote sanction.

Le résultat du scrutin va déterminer les marges de manœuvre de l'administration de Joe Biden jusqu'à la fin de son mandant : un Congrès dominé par les Républicains compliquerait ainsi le bouclage budgétaire de fin d'année. Il pourrait aussi anéantir les espoirs des Démocrates d'avancer sur certaines législations, comme le volet social du plan «Build Back Better», la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection de l'avortement au niveau national, un sujet brûlant depuis la décision de la Cour suprême américaine de remettre en cause l’arrêt Roe vs Wade de 1973, laissant de fait à chaque Etat le soin de légiférer en matière de droit à l'avortement. Les Démocrates ont d'ailleurs cherché à concentrer leur campagne sur les question sociétales, dont la défense de ce droit.

Mais, parmi les enjeux qui ont dominé la campagne, c'est l'état de l’économie du pays, et en particulier une inflation dépassant les 8%, qui est ressortie comme l'une des principales préoccupations des électeurs. Le mécontentement croissant de la population face à la hausse des prix, notamment à la pompe et dans les rayons alimentaires, a affaibli le camp du président, qui a eu du mal à défendre les mesures engagées dans ce domaine. Elu en 2020 sur un programme orienté à gauche, Joe Biden a en effet dû réviser ses ambitions à la baisse, ne disposant pas d’une majorité suffisante au Sénat. Il a cependant pu faire adopter un important plan de rénovation des infrastructures du pays, ainsi qu'un effacement partiel de la dette des étudiants américains, confrontés à des prix d'inscription prohibitifs dans les universités.

L’aide militaire et financière considérable qu’apporte les Etats-Unis à Kiev depuis le début du conflit ukrainien pourrait être révisée à la baisse en cas de victoire républicaine. La question est devenue centrale à Washington, le chef des Républicains à la Chambre des représentants Kevin McCarthy ayant notamment déclaré que son camp ne continuerait pas à accorder un «chèque en blanc» à Kiev. Proche conseiller de Joe Biden, Jake Sullivan a effectué une visite surprise dans la capitale ukrainienne et rencontré le président Volodymyr Zelensky et son ministre de la Défense Oleksii Reznikov pour exprimer le «soutien inébranlable» de Washington face à l'opération militaire russe : «Nous obtiendrons des votes des deux côtés [démocrate et républicain] pour que cela se poursuive», a-t-il ajouté avant l’Election Day.

La bataille de 2024 en ligne de mire

Le résultat des élections va aussi donner le ton pour la campagne présidentielle de 2024, en particulier sur une éventuelle candidature de Donald Trump. Si les candidats adoubés par l'ancien président républicain sont massivement élus au Congrès, l’aile du parti favorable à l’ancien président s’en trouverait renforcée et le milliardaire pourrait rapidement annoncer sa candidature. Il a d’ailleurs indiqué le 7 novembre qu’il ferait une «très grande annonce» le 15 novembre, depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Les duels qui concernent des candidats sélectionnés grâce à son soutien seront ainsi suivis avec attention.

«La démocratie est en danger», a alerté Joe Biden au cours de la campagne, n’hésitant pas à dramatiser les enjeux. Du côté des Démocrates, des successeurs potentiels du président, qui aura 80 ans le 20 novembre, pourraient aussi émerger à la suite du scrutin. Si l’actuel locataire de la Maison Blanche a fait part de son intention de se représenter en 2024, sa candidature est loin de faire l’unanimité dans son propre camp, notamment en raison des interrogations sur ses capacités à exercer ses fonctions après des gaffes à répétition. La popularité du président en exercice s'était en tout cas à nouveau dégradée en octobre selon un sondage publié par CNN le 2 novembre, avec un taux d’approbation tombé à 42% en novembre contre 46% en septembre et octobre. En outre, seuls 17% des Américains approuvent totalement sa politique, alors que 47% la désapprouvent complètement.