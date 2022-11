Absences, divisions... L'Algérie réussira-t-elle son pari d'unité au Sommet arabe ?

Pour la première fois en trois ans, les membres de la Ligue arabe sont réunis à Alger. Si l'Algérie entend bien être le moteur d'une unité retrouvée au sein du monde arabe, les divisions persistent pour l'heure sur la Palestine, la Syrie et la Libye.

Après plusieurs ajournements, l'Algérie a finalement accueilli le 1er novembre la 31e assemblée de la Ligue arabe, la première en trois ans en raison de la pandémie. Entre absences de certains dirigeants à ce sommet, divisions sur plusieurs dossiers et nouvelle donne géopolitique, l'unité du monde arabe n'est pas un acquis. Mais Alger espère bien œuvrer à la coopération entre les Etats membres...

Le roi du Maroc, absent de marque

Parmi les personnalités qui n'assisteront pas à cette réunion interarabe au sommet, figure le roi du Maroc Mohammed VI, qui a tardivement fait savoir qu'il ne se rendrait pas chez son voisin. Laissant planer le doute sur sa participation jusqu'au dernier moment, le monarque marocain a finalement décliné l'invitation. Parmi les raisons évoquées pour cette non venue, l'absence de plusieurs chefs d'Etat arabes mais également les conditions de l'accueil du souverain. C'est le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita qui a fait le déplacement. Toutefois, le souverain chérifien a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à venir «dialoguer» au Maroc.

De son côté, dans un entretien avec une chaîne d'information saoudienne, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a regretté une «occasion perdue». Et pour cause, la présence de Mohammed VI au sommet aurait été une opportunité parfaite pour entamer un dégel des relations bilatérales. En effet, depuis plusieurs mois les tensions ne retombent pas entre Alger et Rabat au sujet du Sahara occidental. Alors que le Maroc considère cette région comme son propre territoire, l'Algérie elle soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario.

🇩🇿🇲🇦 | Le ministre #marocain des Affaires étrangères, Nasser #Bourita, reçu par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune au palais de conférence pour assister au début des travaux du Sommet arabe d’#Alger. #Algerie#Maroc#SommetArabepic.twitter.com/WJrYOkcvfz — Maghreb Analyse (@MaghrebAnalyse) November 1, 2022

De surcroît, plusieurs dirigeants arabes de premier plan, parmi lesquels ceux de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et du Bahreïn, ne se sont pas rendus à Alger – chacun de ces pays étant néanmoins représenté par une délégation. Toutefois, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président palestinien Mahmoud Abbas et l'émir du Qatar le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani étaient bien présents. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, secrétaire général du Mouvement des non-alignés, ont fait le déplacement en tant qu'invités d'honneur, ainsi que le chef en exercice de l'Union africaine, Macky Sall.

La question palestinienne comme vecteur d'unité ?

Présidant la session, le dirigeant algérien Abdelmadjid Tebboune a voulu insuffler un vent de solidarité et d'union au sein du monde arabe. Dans le sillage de la réunion inter-palestinienne qui a eu lieu à Alger le 13 octobre dernier, l'Algérie a mis en exergue la centralité de la Palestine dans son discours. «L'Initiative de paix arabe est un pilier essentiel pour l'établissement d'une paix juste et globale qui garantit l'établissement d'un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967», a fait valoir Abdelmadjid Tebboune, ajoutant : «A la lumière des conditions actuelles, la question palestinienne reste au cœur de nos priorités».

Le président algérien a également exigé de «l'Assemblée générale des Nations unies qu'elle reconnaisse l'Etat de Palestine en tant qu'Etat indépendant». Il a par ailleurs dénoncé «les pratiques de l'occupation, tuant des innocents, construisant des colonies, confisquant les propriétés, et le déplacement de la population indigène, y compris dans la ville de Jérusalem».

Sur ce dossier, l'Algérie peut compter sur la position officielle tunisienne. Le président tunisien Kaïs Saïed a en effet rappelé son soutien infaillible à la cause palestinienne. «Nous soutenons la réconciliation palestinienne car c'est le moyen de faire face à l'oppression et aux politiques pratiquées par [les forces d'] occupation depuis plus d'un siècle», a-t-il déclaré lors de son discours d'ouverture.

Mais si le soutien à la cause palestinienne reste globalement un point de consensus au sein du monde arabe, ces trois dernières années, les choses ont bien changé d'un point de vue géopolitique. Entre temps, plusieurs pays arabes se sont en effet rapprochés de l'Etat hébreu en signant des traités de normalisation. Dans le cadre des accords d’Abraham, pilotés en 2020 par les Etats-Unis de Donald Trump, le Maroc, les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan ont ainsi pacifié leurs relations avec Israël.

Outre le dossier palestinien, la Syrie, la Libye et le Yémen sont au menu des discussions du Sommet d'Alger. Le président Tebboune a ainsi souligné que «les crises qui se déroulent en Libye, en Syrie et au Yémen [devaient] faire l'objet d'une solution», appelant à «préférer la réconciliation nationale au sein de ces pays afin de réaliser les aspirations des peuples à la liberté et à la dignité».

Mais là encore, le chemin s'annonce ardu, comme en témoigne par exemple le cas de la Syrie, révélateur de la désunion au sein de la Ligue arabe. Malgré la position favorable de l'Algérie, de l'Egypte et de la Russie, et en dépit de la reprise des relations diplomatiques entre les Emirats et la Syrie, Damas n'a toujours pas retrouvé son siège au sein de l'organisation régionale, dont le gouvernement syrien avait été suspendu en novembre 2011. Après maintes négociations, la Syrie avait elle-même officiellement renoncé à être réintégrée à la Ligue arabe, «par souci de contribuer à la consolidation de l’unité des rangs arabes face aux défis imposés par les développements actuels au double plan régional et international», selon l'explication donnée par Alger.

Sur le dossier libyen, les pays arabes partagent également des positions antinomiques. Alors que certains soutiennent le gouvernement de Tripoli à l'instar du Qatar, d'autres comme les Emirats arabes unis et l'Egypte appuient le maréchal Haftar.

Autre sujet délicat lors de ce cénacle, l'évocation de l'influence régionale exercée respectivement par les puissances turque et iranienne, parfois dénoncée comme une forme d'«ingérence» par les Etats rivaux. Ce point figurera-t-il explicitement dans la déclaration commune, attendue ce 2 novembre ? Rien n'est moins sûr.

Restera également à voir, à la lumière de ce communiqué commun, si les principaux acteurs du sommet seront parvenus à mettre de côté leurs désaccords pour se focaliser sur leurs points de convergence.