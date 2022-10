L'Arabie saoudite se met à l'heure d'Halloween, fête autrefois interdite

L'Arabie saoudite a organisé dans les rues de la capitale un «Scary Weekend». Auparavant condamnée, la célébration d'Halloween s'inscrit dans un changement sociétal voulu par Mohammed Ben Salamne. Une ouverture qui ne fait pas pleinement consensus.

Qui aurait cru qu'un jour le très conservateur royaume d'Arabie saoudite fêterait Halloween, autrefois interdite ? Et pourtant, pendant deux jours, Riyad a bel et bien organisé un événement costumé intitulé «Scary Weekend» les 27 et 28 octobre.

Dans les rues de la capitale saoudienne, tous les détails s caractéristiques de la fête anglo-saxonne étaient perceptibles : du décor de film d'horreur, à la mise en scène effrayante en passant par les musiques stressantes. Hommes et femmes déambulaient déguisés en fantômes, en vampires, en momies, en prisonniers ou encore en clowns.

Fêter les morts et le passage à l'hiver était auparavant interdit et condamné par les autorités saoudiennes. La célébration de cet événement était considérée comme un péché incompatible avec les principes de l'islam. D'ailleurs en 2018, la police avait arrêté un groupe de jeunes ayant participé à Halloween.

ويكند الرعب في #بوليفارد_رياض_سيتي كسر مقاييس الخوف💀، سواء من حضور أو أجواء أو أزياء تنكّرية🧛🏽‍♂️🔥

احجز تذكرتك الآنhttps://t.co/Ra40CkXmSx#ويكند_الرعب#موسم_الرياضpic.twitter.com/PoqLqiUeJ0 — بوليفارد رياض سيتي | BLVD RUH CITY (@BlvdRuhCity) October 28, 2022

Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient contrastées entre les partisans de cette ouverture et les plus conservateurs, dont certains ont par exemple reproché au royaume saoudien un deux poids deux mesures, ne permettant pas la célébration de l'anniversaire du Prophète, connu sous le nom d'Al Mawlid.

Ce changement sociétal radical est le vœu pieux de Mohammed Ben Salmane dit «MBS» qui est devenu l'homme fort du royaume wahhabite depuis 2015. Ce jeune dirigeant n'a de cesse de vouloir changer l'image de l'Arabie saoudite, quitte à offusquer la vieille garde saoudienne. Outre la célébration d'Halloween, l'Arabie saoudite accueille depuis septembre 2019 des touristes sans visa, le pays organise des événements sportifs internationaux, des concerts de stars occidentales et autorise depuis juin 2018 les femmes saoudiennes à conduire.