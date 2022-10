ONU : la Russie demande une enquête sur les «activités militaro-biologiques» américaines en Ukraine

Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir, ce 27 octobre, que Moscou avait demandé à l'ONU d'ouvrir une enquête sur l'implication présumée de Washington dans le développement d'armes biologiques en Ukraine.

«La Russie n'a pas eu d'autre choix que d'adresser une plainte au président du Conseil de sécurité de l'ONU pour demander de lancer une enquête internationale [sur des] activités militaires biologiques des Etats-Unis sur le territoire ukrainien», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, ce 27 octobre dans un communiqué, en précisant que cette plainte avait été accompagnée d'un projet de résolution approprié.

Dès mars 2022, Moscou a accusé Washington de financer des recherches sur le développement d'armes biologiques en Ukraine, évoquant en particulier des sites installés à Kiev et Odessa. Par la suite, les autorités russes ont avancé ces accusations à plusieurs reprises lors des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU.

Washington et Kiev ont, de leur côté, réfuté l'existence de laboratoires destinés à produire de telles armes sur le territoire ukrainien. Le 9 juin, une note du Pentagone a indiqué que l’administration américaine avait investi depuis 2005 dans le développement d'une cinquantaine de «laboratoires, établissements de santé et sites de diagnostic» en lien avec la recherche sur les agents pathogènes et la surveillance biologique – mais uniquement «pour la santé humaine et animale», sans visée militaire, avait affirmé la Défense américaine.