La Russie et l'Ukraine procèdent à un nouvel échange de prisonniers

Les autorités russes et ukrainiennes ont procédé à un nouvel échange de prisonniers. En contrepartie de la libération de 110 Russes dont 72 marins civils détenus depuis février, Moscou a renvoyé en Ukraine 108 femmes soldats ukrainiennes.

Des marins russes rentrent enfin chez eux dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev, le 17 octobre 2022 a annoncé le ministère de la Défense russe.

Au total, 110 Russes sont rentrés d'Ukraine dans le cadre d'un important échange de prisonnier avec Kiev. Parmi eux figurent 72 marins de navires civils russes détenus en Ukraine depuis février 2022, a annoncé le ministère russe de la Défense précisant au passage, que tous les Russes qui rentreront chez eux recevront les aides médicale et psychologique nécessaires.

En contrepartie, Moscou a procédé à la libération de 108 femmes soldats en Ukraine. Deux d'entre elles ont refusé l'offre et ont déclaré qu'elles souhaitaient rester en Russie, rapporte la même source.

Côté ukrainien, on se félicite également de cet échange, rapporte l'AFP. «Un nouvel échange à grande échelle de prisonniers de guerre a eu lieu aujourd'hui. Un échange particulièrement émouvant et vraiment spécial : nous avons libéré 108 femmes de la captivité», a indiqué sur Telegram Andriï Iermak, conseiller à présidence ukrainienne. Selon Kiev, il s'agit notamment de 37 évacuées de l'aciérie Azovstal dans la ville de Marioupol (sud-est), ainsi que de membres de l'armée, de la marine et des gardes-frontières. Douze civiles ont aussi été libérées.

Selon le ministère russe de la Défense, la commissaire russe aux droits de l'homme Tatyana Moskalkova a directement participé à la facilitation de l'échange des prisonniers de guerre. La semaine dernière, elle a déclaré que 65 marins pourraient être libérés prochainement et que les négociations relatives à leur libération étaient en phase finale.

Echange de prisonniers

Depuis le début du conflit, l'Ukraine et la Russie ont à plusieurs reprises échangés des prisonniers. Le 13 octobre dernier, un échange de 20 prisonniers de chaque camp avait été effectué. Plus tôt, le 22 septembre, le ministère russe de la Défense avait annoncé dans un communiqué la libération de 55 soldats des forces armées de la Fédération de Russie et des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. La veille, l'Ukraine avait fait savoir qu'elle avait obtenu la libération de 215 combattants, dont des soldats ayant participé à la défense de l'aciérie Azovstal dans la ville de Marioupol dans le cadre de cet échange.