Formation de 15 000 soldats, 500 millions d'euros d'armes : l'UE muscle son soutien à l'Ukraine

L'Union européenne s'apprête à lancer une nouvelle phase de son soutien militaire à Kiev. Après l'Angleterre et les Etats-Unis, les pays membres formeront les forces ukrainiennes. Une nouvelle dotation pour la fourniture d'armes est en outre prévue.

L'Union européenne monte en puissance dans son soutien militaire à l'Ukraine avec le lancement, ce 17 octobre, d'une mission pour former sur son territoire 15 000 soldats ukrainiens, et l'octroi d'une nouvelle dotation de 500 millions d'euros pour la fourniture d'armes.

«C'est une grande première pour l'UE», a commenté un responsable européen cité par l'AFP. «Nous n'avons jamais mené une mission à cette échelle», a-t-il souligné.

Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres doivent officiellement avaliser ces deux décisions le 17 octobre lors d'une réunion à Luxembourg. La mission sera immédiatement opérationnelle, a-t-on précisé de source diplomatique.

Plusieurs formations sont en effet en cours dans différents Etats membres, notamment en Allemagne et en France, où des militaire ukrainiens sont entraînés pour se servir des canons, lance-missiles et systèmes de défense antiaériens fournis par les Européens.

Le 15 octobre, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu avait ainsi annoncé la formation par la France sur son sol de «jusqu'à 2 000 soldats ukrainiens».

Il s'agit de dispenser une «formation généraliste» de combattant, de répondre à «des besoins spécifiques signalés par les Ukrainiens, comme la logistique», et de les former «sur les matériels fournis», selon le ministre.

Ces formations pourront bénéficier des financements alloués par la Facilité européenne pour la paix (FEP), le fonds constitué hors du budget européen pour aider militairement l'Ukraine.

Une aide européenne qui s'accumule

Au total, l'objectif est de prodiguer une «formation de base» à 12 000 soldats ukrainiens et «des formations spécialisées» à 2 800 autres, d'après les sources interrogées par l'AFP. Artillerie, unités du génie, radars : les besoins de l'état-major des forces armées ukrainiennes sont multiples.

Un budget pour sept années a été dépensé en sept mois

La mission européenne va compléter les formations déjà dispensées par les Britanniques et les Américains. En tant que «porte de sortie pour les Ukrainiens et porte de retour», comme l'explique une source au sein de l'UE, la Pologne servira en particulier de plaque tournante pour la mission.

Un budget de 50 à 60 millions d'euros par an est prévu pour la phase de lancement de cette mission. Il devrait être confirmé le 17 octobre en même temps que l'octroi d'un nouveau financement de 500 millions d'euros pour la provision d'armements, portant l'effort des Européens à 3 milliards d'euros, auxquels «s'ajoutent les contributions bilatérales, qui sont beaucoup plus importantes».

«Un budget pour sept années a été dépensé en sept mois», a souligné un haut fonctionnaire européen, alors même que le Vieux continent est confronté à une grave crise économique et sociale.

Toujours selon l'AFP, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba doit participer à la réunion en visioconférence et Paris doit lui confirmer la livraison à l'Ukraine de six nouveaux canons Caesar (en plus de 18 déjà envoyés), de plusieurs obusiers de 155 mm, des lance-roquettes LRU (l'équivalent français des HiMARS américains), et des système de défense sol-air Crotale contre les drones.

L'Allemagne et l'Espagne ont également annoncé la fourniture de systèmes de défense antiaériens.