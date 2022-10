Explosion dans une mine de charbon en Turquie : au moins 40 morts

Au moins 40 personnes ont été tuées et d'autres blessées lors d'une explosion survenue le 14 octobre dans une mine de charbon dans le nord-ouest de la Turquie.

Au moins 40 personnes ont été tuées et d'autres blessées lors d'une explosion survenue le 14 octobre dans une mine de charbon dans le nord-ouest de la Turquie.

L'explosion, survenue dans une mine d'Amasra, ville côtière de la mer Noire, à 18h15 (15h15 GMT), a fait au moins 40 morts, selon un nouveau bilan communiqué par le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca.

«Nous sommes réellement en face d'un triste événement», a affirmé le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu qui s'est rendu sur les lieux du drame en compagnie de son collègue de l'Energie.

Des équipes de sauvetage s'efforçaient dans la soirée du 14 octobre de sauver plusieurs dizaines d'ouvriers bloqués dans des galeries situées à 300 et 350 mètres en dessous du niveau de la mer.

Suleyman Soylu a précisé que 110 mineurs se trouvaient sur les lieux au moment de l'explosion.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il annulait son programme pour se rendre sur place, ce 15 octobre.

«Notre vœu est que les pertes de vie ne soient pas plus élevées et que nos mineurs puissent être sains et saufs», a-t-il tweeté.

«Selon les premières observations, il s'agit d'un coup de grisou», a affirmé le ministre turc de l'Energie Fatih Donmez.

L'Afad, l'organisme public turc de gestion des catastrophes, avait initialement annoncé sur Twitter qu'un transformateur défectueux était à l'origine de l'explosion avant de se rétracter.

En 2014, à Soma (ouest), une explosion et un incendie survenus dans une mine de charbon avaient provoqué l'effondrement d'un puits et entraîné la mort de 301 mineurs.