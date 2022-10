La société SpaceX va-t-elle arrêter de financer l'internet satellitaire en Ukraine ?

SpaceX pourrait mettre un terme à sa contribution financière dans le déploiement en Ukraine de paraboles permettant d'accéder à son réseau internet Starlink. Le Pentagone pourrait être amené à payer ce manque à venir.

«Nous ne sommes pas en mesure de donner davantage de terminaux à l'Ukraine, ni de financer les terminaux existants pour une durée indéterminée», a fait savoir le directeur des ventes gouvernementales de l'entreprise SpaceX dans une lettre adressée en septembre au Pentagone, dont le contenu a été partiellement révélé ce 14 octobre par CNN.

Pour rappel, les paraboles de réception internet du réseau satellitaire Starlink ont grandement contribué à la coordination de l'effort de guerre ukrainien face à l'offensive militaire russe. Depuis février, près de 20 000 unités ont été fournies à Kiev par l'entreprise américaine SpaceX, avec l'aide financière de plusieurs pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Pologne.

Le réseau Starlink n'est pas seulement utilisé pour la communication vocale et électronique, mais aussi pour aider à piloter des drones et renvoyer des vidéos pour corriger les tirs d'artillerie, comme l'explique CNN. Et la chaîne américaine de souligner que la révélation de la lettre de SpaceX adressée au Pentagone survient après la constatation de plusieurs pannes sur certains équipements Starlink installés en Ukraine.

Le Pentagone amené à financer la part jusqu'à présent payée par SpaceX ?

Toujours selon CNN, la société SpaceX estime que sa propre contribution pourrait s'élever à «120 millions de dollars pour le reste de l'année» et coûter près de «400 millions de dollars pour les 12 prochains mois».

Un effort financier que l'entreprise américaine ne se voit donc désormais plus assumer. Non sans ironie, Elon Musk a fait savoir ce 14 octobre qu'en demandant au Pentagone de payer la facture de Starlink en Ukraine, il suivait les conseils d'un diplomate ukrainien qui, au début du mois, lui avait publiquement dit d'aller «se faire foutre».

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Et pour cause, la révélation de cette lettre fait écho à une récente passe d'armes interposée entre le patron de SpaceX et l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne qui, le 3 octobre sur Twitter, a grossièrement interpellé Elon Musk qui venait de proposer l'idée d'organiser de nouveaux référendums en Crimée et dans le Donbass, sous la supervision de l'ONU. «"Va te faire foutre", c'est ma réponse très diplomatique», avait alors commenté le haut diplomate ukrainien.

Cet épisode rappelle les enjeux liés au développement du marché de l'internet satellitaire qui émerge avec le déploiement de dizaines de milliers de petits satellites sur les orbites basses de la Terre. Une nouvelle donne qui soulève de nombreuses questions quant aux visées de ce déploiement, à ses implications géostratégiques, ou encore aux potentiels dangers qu'il comporte. Autant de thématiques qu'avait abordées RT France dans un décryptage publié en mai 2021.