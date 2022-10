«Aveu de terrorisme» : la diplomatie russe commente des propos attribués à un ministre ukrainien

Dans une vidéo non datée, le chef de la diplomatie ukrainienne, piégé par un célèbre duo d'imitateurs russes, aurait déclaré que Kiev était responsable d'«explosions en Crimée ou à Belgorod». La porte-parole de la diplomatie russe a réagi.

C'est un nouveau coup revendiqué par les imitateurs russes Vladimir Kouznetsov (Vovan) et Alexeï Stoliarov (Lexus) : dans une vidéo publiée le 13 octobre sur la plateforme Rutube, le duo – connu pour avoir pris au piège de ses canulars des responsables de premier plan comme Emmanuel Macron, le patron de l'OIAC ou encore l'ex-ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU Nikki Halley – revendique cette fois avoir berné le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

Le duo dit s'être fait passer pour l'ancien ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, Michael McFaul, et avoir obtenu du ministre ukrainien des aveux embarrassants pour Kiev. Dans la vidéo de Vovan et Lexus, l'homme présenté comme Dmytro Kouleba déclare notamment que la Crimée «n'est pas une cible opérationnelle immédiate» pour Kiev, mais confesse aussi : «Si vous me posez la question "Qui fait des explosions en Crimée ou à Belgorod ?", alors dans une discussion privée, dans la mesure où elle peut être privée sur Zoom, je vous dirai que ce sont nous [qui le faisons].»

L'évocation de ces deux zones géographiques trouve une résonnance particulière dans l'actualité : le 8 octobre, un camion a explosé sur le pont de Crimée (reliant la péninsule au reste de la Fédération de Russie), ce qui a été qualifié par le président russe Vladimir Poutine d'«acte terroriste», qu'il a imputé aux services secrets ukrainiens. Et le 13 octobre, un immeuble résidentiel de la ville de Belgorod, en Russie, a été touché par une frappe ukrainienne, selon le gouverneur de la région.

Il convient toutefois de noter que la date de réalisation de cette vidéo n'est pas précisée par le duo d'imitateurs. Celui-ci évoque seulement, durant l'entretien, des propos de la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova datant du 1er septembre, ainsi que des projets de voyage diplomatique de Koubela pour le mois d'octobre, note RT.com, ce qui laisserait penser que la vidéo a été réalisée en septembre.

En tout état de cause, Maria Zakharova a vu dans les propos attribués à Dmytro Kouleba un «aveu de terrorisme» de la part des autorités ukrainiennes. Sur sa chaîne Telegram, ce 13 octobre, la diplomate russe a écrit le message suivant, accompagné du passage de la vidéo-canular où sont évoqués la Crimée et Belgorod : «Pas plus tard qu'hier [le président ukrainien Vladimir] Zelensky a juré dans son interview à la chaîne BBC [...] que ses déclarations sur les frappes préventives [contre la Russie] concernaient en fait les sanctions. Et puis son chef de la diplomatie [...] fait aveu de terrorisme [...] : "c'est nous". Pas des agents des forces de l'ordre ou des saboteurs individuels. Mais l'Etat, le régime».

Au soir du 13 octobre, les agences de presse occidentales n'avaient rapporté aucun commentaire des autorités ukrainiennes sur cette vidéo-canular dont Dmytro Kouleba aurait fait l'objet.