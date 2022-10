Syrie : rencontre amicale entre deux patrouilles russe et américaine (IMAGES)

Des soldats américains et russes ont échangé amicalement lors d'une rencontre impromptue entre deux patrouilles, dans une zone où l'armée américaine est encore présente sans autorisation des autorités syrienne.

Alors que les tensions sont à leur comble entre les deux puissances en Ukraine, l'ambiance semble plus détendue de l'autre côté de la Méditerranée, en Syrie, où des soldats russes et américains se sont rencontrés par hasard, le 8 octobre.

© DELIL SOULEIMAN / AFP Source: AFP A gauche, les militaires américains, à droite, un soldat russe.

Les militaires se sont amicalement salués, avant de prendre des photos ensemble dans un champ pétrolier près de la ville d'Al-Qahtaniyah, dans la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, selon des correspondants de l'AFP.

Ce n'est pas la première fois que les chemins de ces blindés se rencontrent, dans cette région tenue par les Kurdes. Un accrochage avait même eu lieu au mois d'août 2020, le ministère russe de la Défense ayant rapporté qu'une patrouille américaine avait tenté de bloquer l'une des siennes. Mais cette fois, les convois se sont salués amicalement au lieu de passer l'un à côté de l'autre sans s'arrêter.

© DELIL SOULEIMAN / AFP Source: AFP En Syrie, deux patrouilles américaines et russes ont sympathisé.

Les soldats, se tenant côte à côte, ont posé pour des photos, sourire aux lèvres, armes pointées vers le sol. Un Russe et un Américain ont éclaté de rire pendant une conversation. Plusieurs soldats ont même échangé des écussons de leurs uniformes.

Les deux armées présentes en Syrie

Bien que Donald Trump ait amorcé un retrait américain du nord de la Syrie en octobre 2019, des soldats y sont encore stationnés dans des zones non contrôlées par Damas. Le gouvernement syrien dénonce cette présence et qualifie les Etats-Unis d'«occupant». Il y aurait environ 900 soldats américains, principalement à l'est de l'Euphrate dans la zone sous contrôle kurde, par ailleurs riche en hydrocarbures. Damas accuse les Etats-Unis d'y voler ses ressources naturelles.

© DELIL SOULEIMAN / AFP Source: AFP En Syrie, les blindés russes et américains s'arrêtent côte-à-côte.

La Syrie a en revanche d'excellente relations avec la Russie : «La Russie est un allié de la Syrie», déclarait en juin Bachar el-Assad à RT Arabic. Des soldats russes sont présents en Syrie depuis septembre 2015 après la demande du président syrien qui a demandé de l'aide au pays pour lutter contre les groupes djihadistes mettant le pays à feu et à sang.

La présence des troupes russes sur place a aussi permis d'éviter une confrontation entre les forces américaines et l'armée syrienne, rapporte l'AFP.