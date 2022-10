«Opération militaire spéciale» en Ukraine : l'armée russe nomme un nouveau commandant

Sergueï Sourovikine a été nommé à la tête des troupes russes situées dans les territoires couverts par l'opération militaire en Ukraine et dans le Donbass. Il était auparavant chef du groupement des forces russes en Syrie.

«Le général d’armée Sergueï Sourovikine a été nommé commandant du groupement mixte de troupes dans la zone de l’opération militaire spéciale sur décision du ministre russe de la Défense», a déclaré ce 8 octobre aux journalistes le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov. Un propos relayé par l'agence de presse russe Tass.

Commandant suprême de l’armée de l’air depuis 2017, le militaire est diplômé de l’Ecole supérieure de commandement interarmées d’Omsk, de l’Académie militaire Frounzé et de l’Académie d’état-major général, précise l'agence. Il a servi en Afghanistan, au Tadjikistan et en Tchétchénie. Depuis octobre 2013, il était commandant des troupes du district militaire de l’Est, et, depuis mars 2017, chef du groupement des forces russes en Syrie. En août, le président russe Vladimir Poutine avait attribué à Sergueï Sourovikine le grade de général d’armée.

Certains médias russes comme Kommersant ont avancé que son prédécesseur était le général Alexandre Dvornikov – lui aussi vétéran de la deuxième guerre de Tchétchénie, et commandant des forces russes en Syrie de 2015 à 2016 – bien que cela n'a pas été confirmé par les autorités.

Alors que l'«opération militaire spéciale» russe débutée le 24 février entre dans son huitième mois, une contre-offensive de l'armée ukrainienne a permis à Kiev de reprendre une partie de la région de Kharkov en septembre. Les troupes russes ont par ailleurs récemment perdu du terrain dans la région de Kherson et ont mené de rudes combats autour de Lyman. Dans ce contexte récent d'avancée des troupes ukrainiennes, le Kremlin a affirmé que les quatre territoires nouvellement rattachés à la Russie à l'issue de référendums – contestés par les Occidentaux et Kiev – resteront «russes pour toujours». L'Ukraine a de son côté salué l'appui militaire continu apporté par les Etats-Unis à son armée.