Les Etats-Unis s'engagent à rebaptiser neuf bases militaires nommées d'après des généraux confédérés

Le Pentagone va renommer neuf de ses bases situées dans le sud des Etats-Unis, qui portent le nom de généraux confédérés, selon le secrétaire étasunien à la Défense Lloyd Austin, et ce afin de «refléter l'histoire et les valeurs des Etats-Unis».

Les Etats-Unis acteront d'ici début 2024 le changement de nom de neuf de leurs bases militaires baptisées d'après des officiers confédérés, a annoncé le 6 octobre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Le budget 2021 de la Défense avait créé une commission chargée de proposer de nouveaux noms pour ces bases, et donnait au ministre trois ans pour appliquer ses recommandations.

«Je m'engage à mettre en oeuvre dès que possible toutes les recommandations de la commission», a indiqué Lloyd Austin dans une note du 6 octobre, ajoutant que cela se produirait «au plus tard le 1er janvier 2024».

«Les noms de ces infrastructures et installations devraient [...] refléter l'histoire et les valeurs des Etats-Unis, et rendre hommage à ce qu'il y a de meilleur dans la république que nous avons tous fait le serment de protéger», écrit aussi le ministre de la Défense.

Ces bases, comme Fort Benning en Géorgie ou Fort Bragg en Caroline du Nord, sont toutes situées dans le Sud des Etats-Unis, et rendent hommage à des généraux confédérés, qui ont combattu l'abolition de l'esclavage durant la guerre de Sécession (1861-1865). La mort controversée de George Floyd le 25 mai 2020, tué par un policier blanc, avait provoqué une prise de conscience et relancé le débat autour des lieux rendant hommage à des généraux confédérés.

L'ancien président républicain Donald Trump avait ainsi en 2020 mis son veto au budget de la Défense prévoyant la création de la commission, un veto finalement outrepassé par le Congrès.