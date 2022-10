La Russie convoque l'ambassadeur français au sujet des livraisons d'armes à l'Ukraine

L'ambassadeur français en Russie, Pierre Levy, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Dans un communiqué, la diplomatie russe annonce avoir souligné «les dangers qu'entraînent l'augmentation des livraisons d'armes» à Kiev.

Ce 6 octobre, la Russie a convoqué l'ambassadeur de France, Pierre Lévy, au ministère des Affaires étrangères à Moscou pour protester contre les livraisons d'armes à l'Ukraine.

«La partie russe a souligné les dangers qu'entraînent l'augmentation des livraisons d'armes et de matériel au régime de Kiev, ainsi que l'intensification des programmes d'entraînement pour la formation de militaires ukrainiens», a annoncé la diplomatie russe dans un communiqué.

Pour Moscou, les pays occidentaux livrant des armes à l'Ukraine sont impliqués dans le conflit

Le 20 septembre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Groushko, avait reçu l’ambassadeur de France à ce sujet. Le diplomate russe avait alors fait part de son mécontentement , jugeant l'aide militaire occidentale à l'Ukraine «inacceptable». Pour Moscou, ces armes, dont celles fournies par la France, sont utilisées sur des installations civiles et des infrastructures industrielles, notamment la centrale nucléaire de Zaporojié.

Le 24 septembre, lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de son discours à la tribune de l'ONU, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait notamment accusé les nations livrant des armes à Kiev d'être impliquées dans le conflit en Ukraine.

«L'UE et l'OTAN disent qu'elles ne sont pas parties au conflit. Mais ensuite, ils doivent respecter les conventions de neutralité dans les conflits terrestres et maritimes. Et ces accords interdisent la fourniture d'armes. Par conséquent, en fournissant des armes, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas impliqués dans le conflit», a-t-il ainsi déclaré.

Une nouvelle livraison d'armes annoncée

Confirmant une information du Monde, l'AFP rapportait le 3 octobre que la France envisageait de nouvelles livraisons de matériels militaires à l'Ukraine, notamment 6 à 12 canons Caesar prélevés sur une commande destinée au Danemark. La même source affirmait à ce stade que l'opération, en discussion entre les trois gouvernements, n'était pas finalisée. Paris a déjà livré 18 exemplaires de ce canon de 155 mm monté sur camion, amputant de près d'un quart le parc de l'armée de Terre française, mais également des blindés VAB, des missiles anti-chars Milan et des missiles anti-aériens Mistral.