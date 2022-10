Macron défend auprès de Zelensky de nouvelles sanctions européennes contre la Russie

Lors d'un entretien avec son homologue ukrainien, le président français s'est engagé à «travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions» anti-russes, après l'adhésion à la Russie de régions que l'Ukraine considère siennes.

Selon un communiqué de l'Elysée publié ce 2 octobre, le président français Emmanuel Macron a, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue Volodymyr Zelensky, «réaffirmé la détermination de la France à aider l’Ukraine à retrouver sa pleine souveraineté et intégrité territoriale, et à travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions» contre la Russie.

L'UE avait condamné le 30 septembre la signature de traités d'adhésion à la Russie de quatre régions, par les dirigeants de celles-ci et par le président russe Vladimir Poutine. Ces signatures faisaient suite à l'organisation de référendums auxquels Kiev et les Occidentaux ne reconnaissent aucune légalité ni légitimité, dans le contexte de conflit en Ukraine. Partant, l'UE a proposé de plafonner le prix du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec Moscou.

Les Etats-Unis avaient de leur côté annoncé de nouvelles mesures «sévères» contre la Russie, venant s'ajouter aux sanctions déjà en vigueur depuis le début du conflit en Ukraine, condamnant ce qu'ils considèrent comme une «tentative frauduleuse par la Russie d'annexer des parties de territoires en Ukraine», selon un communiqué du président américain Joe Biden rendu public le 30 septembre.

Référendums d'adhésion à l'Ukraine non reconnus par Kiev et ses alliés

Les référendums organisés du 23 au 27 septembre ont vu la victoire du «oui», selon les données officielles des territoires concernés, avec 99,23% des voix dans la République populaire de Donetsk, 98,42% dans celle de Lougansk, 93,11% dans la région de Zaporojié et enfin 87,05% dans la région de Kherson – autant de régions que l'Ukraine considère comme siennes.

Après la proclamation des résultats, une cérémonie a eu lieu au Kremlin le 30 septembre en présence de Vladimir Poutine et des chefs de ces régions, afin de ratifier les traités d'adhésion. Dans son discours à cette occasion, le président russe avait assuré que «les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporojié» seraient désormais, et «pour toujours», des «citoyens» de la Fédération.

Ce 2 octobre, la cour constitutionnelle russe a estimé que les traités d'adhésion récemment signés par Vladimir Poutine avec la RPD, la RPL, les régions de Zaporojié et de Kherson étaient légaux et «conformes à la Constitution de la Fédération de Russie».