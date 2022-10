Booking.com émet des avertissements pour les recherches de logements en Cisjordanie occupée

Booking.com, l'un des géants mondiaux de la réservation d'hôtels sur internet, affiche désormais des avertissements destinés aux clients recherchant des logements en Cisjordanie occupée dans le cadre d'une nouvelle politique sur les zones de conflit.

«Merci de vérifier les conseils aux voyageurs de votre gouvernement afin de prendre une décision avisée sur un séjour dans ce secteur, qui peut être considéré comme affecté par des conflits» : le site de réservation d'hôtels sur internet Booking.com affiche depuis le 30 septembre cet avertissement après une recherche de logements dans des localités palestiniennes ou des colonies israéliennes de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Le géant Booking.com, dont le siège est aux Pays-Bas, a précisé qu'un message similaire apparaît dorénavant pour des recherches de logements à Chypre-Nord, en Abkhazie, dans le Haut-Karabagh et en Ossétie du Sud.

Selon le site, ce message a pour but de permettre à ses clients de «prendre des décisions éclairées sur les destinations où ils envisagent de se rendre, qui peuvent être affectées par des conflits et peuvent poser des risques aux voyageurs», a expliqué l'entreprise dans un communiqué. Elle a indiqué vouloir publier des notifications similaires «pour plus de 30 régions dans les mois à venir».

Affirmant que Booking.com avait d'abord envisagé d'afficher un avertissement seulement pour les colonies israéliennes, Israël s'est félicité de la mesure prise par l'entreprise. «Israël a gagné une importante victoire dans la bataille contre la délégitimation», a estimé le Premier ministre Yaïr Lapid dans un communiqué, remerciant Booking.com et les ministères israéliens des Affaires étrangères et du Tourisme pour le «dialogue discret et efficace» avec l'entreprise.

Booking.com devrait retirer de son site tous les logements dans les colonies israéliennes «illégales», estime HRW

L'avertissement de Booking.com ne s'affiche en revanche pas lorsque l'internaute oriente sa recherche vers Jérusalem-Est ou le plateau du Golan, deux territoires également occupés par Israël depuis 1967.

Il est diffusé au moment où la Cisjordanie est en proie à des violences quasi quotidiennes, avec des opérations israéliennes émaillées de heurts parfois meurtriers avec des Palestiniens, des habitants ou des combattants de groupes armés.

Une mesure bienvenue en vue de dire aux clients qu'ils louent des maisons dans des territoires occupés

L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW) a salué «une mesure bienvenue en vue de dire aux clients qu'ils louent des maisons dans des territoires occupés». Pour Omar Shakir, directeur de HRW pour Israël et les Territoires palestiniens, Booking.com devrait retirer de son site tous les logements dans les colonies israéliennes «illégales», car il s'agit de «contributions à de graves violations des droits».

Près de 475 000 Israéliens vivent en Cisjordanie dans des colonies illégales au regard du droit international, tandis que 2,9 millions de Palestiniens habitent sur ce territoire.

En 2019, la plateforme Airbnb avait annoncé qu'elle renonçait à faire des offres dans les colonies de Cisjordanie, mais poursuivie en Israël et aux Etats-Unis, elle était revenue sur sa décision.