Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir du 30 septembre, dans un contexte marqué par les référendums – contestés par Kiev et les Occidentaux – sur l'adhésion de régions à la Russie, et sur les fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit, ce soir du 30 septembre, autour de deux sujets hautement sensibles : d'une part, les référendums d'adhésion à la Russie organisés récemment dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (Donbass) et dans les régions de Zaporojié et Kherson – des référendums dont Kiev et ses alliés occidentaux contestent la légalité, et concernant des territoires qu'ils considèrent comme appartenant à l'Ukraine. Dans la foulée de ces scrutins, remportés par le «oui», le président russe a signé des traités d'adhésion à la Fédération de Russie avec les dirigeants des territoires contestés, provoquant la condamnation des Occidentaux.

Autre sujet sur lequel doit se pencher le conseil de sécurité de l'ONU : les fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2, pour lesquels le Vladimir Poutine a accusé les «Anglo-Saxons».